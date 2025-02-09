"Віталію" или "Віталіє"? Как правильно обращаться на украинском к человеку с этим именем

Есть некоторые правила, которые нужно запомнить

В украинском языке у некоторых возникает вопрос, как правильно называть имена людей, когда к ним нужно обратиться. На примере рассмотрим имя "Віталій". В этом случае многие путают как правильно — "Віталію" или "Віталіє".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, какой из этих вариантов верный. Он подчеркнул, что есть некоторые правила, которые нужно запомнить.

Так, если имена заканчиваются на "й" или принадлежит к "мягкой группе", то в звательном падеже необходимо менять последнюю букву на "ю". Таким образом, "Сергію" или "Віталію" будет правильно.

Также Авраменко говорит, что если имя заканчивается на "а", то обращение заканчивается на "о" — "Микола" и "Микита" стают "Миколо" и "Микито". А если имена заканчиваются на твердую согласную, тогда добавляем "е" — "Іване", "Петре".

Языковед, к слову, уточнил, что "Віталіє" — это форма обращения к девушкам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно обращаться к человеку с именем Олег в украинском языке — "Олег", "Олеже" или "Олегу". Александр Авраменко разъяснил правила обращения.