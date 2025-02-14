С Днем Валентина, моя любовь! Романтические открытки и картинки для поздравления в мессенджере

Открытка – хороший способ подарить улыбку любимому человеку в праздник

День святого Валентина – это не просто еще один день в календаре, а настоящий праздник любви, нежности и теплых чувств. В этот день люди по всему миру делятся с любимыми эмоциями, дарят приятные подарки и признаются в своих чувствах. В праздник принято обмениваться подарками со своим партнером.

В средние века 14 февраля уже ассоциировался с романтикой. В этот день во Франции и Англии считали, что птицы выбирают себе пару, а поэты, в частности Джеффри Чосер, начали писать стихи о любви, связывая их с праздником.

В XV веке появилась традиция писать любимым любовные письма. Первая известная "валентинка" принадлежит герцогу Орлеанскому, который в 1415 году, сидя в английской тюрьме, написал романтическое послание своей жене.

День святого Валентина – это не только романтическая традиция, но символ верности, любви и нежности. "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и картинки, чтобы вы могли поднять настроение любимому человеку.

Ранее "Телеграф" делился идеями оригинальных подарков в День святого Валентина. Есть масса вариантов и идей, которые вы можете воплотить и обрадовать любимого человека!