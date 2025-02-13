З Днем усіх закоханих! Привітання у милих листівках та картинках зі святом

Мила картинка підніме настрій і зарядить позитивом

День святого Валентина — особливий день, коли весь світ наповнюється любов’ю, ніжністю та приємними сюрпризами. 14 лютого заведено висловлювати свої почуття, дарувати приємні емоції та нагадувати близьким, як вони важливі для нас. І одна з найкращих традицій цього свята — листівки-валентинки.

У сучасному світі їх можна зробити цифровими і надсилати коханим людям, або ж просто друзям, у соцмережі чи месенджери. Мила картинка може зробити день яскравішим і теплішим. Це знак турботи, який залишає приємний слід у серці.

Святого Валентина відзначають не лише закохані, а й друзі, колеги, рідні. Це ще одна нагода подякувати тим, хто поруч. Листівка — це спосіб висловити повагу, побажати добра і створити гарний настрій у робочому колективі чи навчальному середовищі.

"Телеграф" зібрав для вас красиві та милі листівки, щоб ви могли надіслати їх своїм коханим людям і зробити приємно в цей день. Яскрава картинка не лише підніме настрій, а й зарядить позитивом на цілий день.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят відзначатимуть українці у 2025 році. Ми підготували для вас календар.