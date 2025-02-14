З Днем Валентина, моє кохання! Романтичні листівки та картинки для привітання у месенджері

Листівка — гарний спосіб подарувати посмішку коханій людині у свято

День святого Валентина — це не просто ще один день у календарі, а справжнє свято любові, ніжності та теплих почуттів. У цей день люди по всьому світу діляться з коханими своїми емоціями, дарують приємні подарунки та зізнаються у своїх почуттях. У свято заведено обмінюватися подарунками зі своїм партнером.

У середньовіччі 14 лютого вже асоціювався з романтикою. У цей день у Франції та Англії вважали, що птахи обирають собі пару, а поети, зокрема Джеффрі Чосер, почали писати вірші про кохання, пов’язуючи їх зі святом.

У XV столітті з’явилася традиція писати коханим любовні листи. Перша відома "валентинка" належить герцогу Орлеанському, який 1415 року, сидячи в англійській в’язниці, написав романтичне послання своїй дружині.

День святого Валентина – це не лише романтична традиція, а й символ вірності, кохання та ніжності. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли підняти настрій коханій людині.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями оригінальних подарунків на День святого Валентина. Є маса варіантів та ідей, які ви можете втілити та порадувати кохану людину!