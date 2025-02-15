Слишком "Горячий Кулиш": как классик украинской литературы превратился в почитателя Российской империи

Выдающийся украинец умер, покинутый всеми друзьями

"Украинская песня и неписаная словесность народа украинского вдохновили молодые умы в Киеве благословенной мыслью – вытащить свою нацию из тьмы", – эти слова принадлежат Пантелеймону Кулишу (1819—1897), выдающемуся украинцу – писателю, историку, фольклористу, переводчику, этнографу. Человеку, который вместе с выдающимся физиком, профессором и ректором Немецкой высшей технической школы в Праге, галичанином Иваном Пулюем (разработчиком рентгеновской трубки!) опубликовал первый полный перевод Библии на украинский язык с использованием древних первоисточников.

Пантелеймон Кулиш прожил долгую для того времени жизнь: умер на своем хуторе Мотроновка (ныне село Оленовка) на Нежинщине 2(14) февраля 1897 года, покинутый практически всеми друзьями из-за очень сложного, неуступчивого характера. Это была трагедия его жизни. Тем временем Иван Франко считал Пантелеймона Александровича "перворядною зіркою" украинской литературы…

Похороны Пантелеймона Кулиша. Рисунок с натуры Григория Коваленко, 1897 год

В начале творческого пути он был певцом романтики жизни и деяний казацкого сословия, стал автором первого украинского исторического романа "Черная рада. Хроника 1663 года". Первая редакция романа была написана в 1846 году (одновременно на украинском и русском языках), однако полный вариант увидел свет только в 1857 году из-за ареста автора по делу Кирилло-Мефодиевского братства, о чем ниже.

В романе рассказывается о событиях времен Руины, а именно о "Черной раде" в окрестностях Нежина в конце июня 1663 года во время выборов (элекции) гетмана Войска Запорожского на Левобережье, которые созвал сюзерен Гетманщины, московский царь Алексей Михайлович. В результате бедные казаки и показаченные селяне выбрали промосковского популиста Ивана Брюховецкого при поддержке Ивана Сирко. А против двух других кандидатов-старшин — Якима Сомко и Василия Золотаренко (шуринов и сподвижников гетмана Украины Богдана Хмельницкого) и их сторонников — был развернут террор. Сами они были убиты в сентябре того же года по обвинению в измене царю.

Рожденный в городке Воронеж Глуховского уезда на Черниговщине, Кулиш был потомком древних казацких семей, в которых, несмотря на суровую русификаторскую политику имперской власти, господствовали традиции украинского языка и культуры. Свое начальное образование получил в родительском доме, затем в Новгород-Северском – в уездном училище и гимназии. Учился на философском и юридическом факультетах Киевского университета Святого Владимира.

С 1846 года работал в Киевской археографической комиссии. Среди его знакомых и сотрудников — Тарас Шевченко, выдающиеся украинские ученые-гуманитарии Михаил Максимович, Николай Костомаров, Николай Гулак, польский писатель-историк Михал Грабовский, журналист и общественный деятель Василий Белозерский (его родная сестра Александра стала женой Пантелеймона Кулиша, вместе они прожили более 50 лет, несмотря на бурные романы мужа, среди которых и роман с писательницей Марко Вовчок). "Боярином", свидетелем жениха, на свадьбе был сам Тарас Шевченко…

Александра Белозерская-Кулиш (Ганна Барвинок), фото 1866 года

Очень скоро, в марте 1847 года, Пантелеймон Кулиш был арестован по делу тайной политической организации – Кирилло-Мефодиевского братства, возникшего еще в 1845 году. Оно носило сугубо автономистский характер и акцентировало внимание на единстве славянских наций. Однако славянофильство "братчиков" отличалось от российского варианта – антизападного по духу, потому что подчеркивало равноправное сотрудничество всех славянских народов и духовное возрождение Украины. Для россиян — представителей любых мировоззренческих течений в Российской империи такой подход был совершенно неприемлем. Кулиш был среди основателей братства, как и Георгий Андрузский, Костомаров, Шевченко, Белозерский и Гулак. После трех месяцев допросов его отправили на четыре месяца в Алексеевский равелин, а затем в ссылку в Вологду, где он должен был служить чиновником. После "искреннего раскаяния" Кулиш был отправлен в Тулу, опять же на службу в администрации губернатора. Тарасу Шевченко власть к обвинениям в участии в Братстве добавила еще одно, судьбоносное для нашего Пророка – в оскорблении царя и его супруги (во время обысков нашли поэму "Сон"). Тарас Григорьевич по личному приказу царя был отдан в солдаты на 10 лет…

Тарас Шевченко. Автопортрет, 1840-1841 годы

В 1850 году Пантелеймон Кулиш по ходатайству супруги, земляка-сенатора Александра Кочубея и ректора Санкт-Петербургского университета Петра Плетнева по случаю 25-летия правления царя Николая I был помилован и переехал в столицу империи. Именно там он в конце 1850 года разработал украинское фонетическое правописание, которое получило название "кулишовка". И все будущие варианты правописания нашего родного языка базировались на изобретении писателя и историка.

"Кулишовка", 1857 год

Кулиш был одним из редакторов и постоянных авторов первого всеукраинского общественно-политического и литературно-художественного ежемесячного журнала "Основа" (1861—1862), выходившего в Санкт-Петербурге и способствовавшего на то время росту национального сознания украинцев. На его страницах печатались немало произведений Тараса Шевченко, Пантелеймона Кулиша, Олексы Стороженко, Степана Руданского, Леонида Глебова, исторические и фольклорные исследования Павла Житецкого, Александра Лазаревского, Николая Костомарова… Авторы журнала пока еще несмело подчеркивали самобытность украинской нации и ее языка: надо было потоянно оглядываться на цензоров. Украинский писатель и переводчик Александр Конисский писал, что главной причиной закрытия журнала было то, что "Україна пішла значно далі, ніж сягає панське око "Основи".

Журнал "Основа", номер за январь 1861 года

Кулиш пытался наладить сотрудничество как с российскими чиновниками еще в начале своего творческого пути (такими, как печально известный русификатор Михаил Юзефович, в 1840-е годы он был еще либералом и способствовал молодому писателю), так и с польскими панами-землевладельцами, которые оказали немалое влияние на Правобережье. Многие годы Кулиш поддерживал дружеские отношения с классиком польской исторической литературы Михалом Грабовским, считавшимся ренегатом в кругу соплеменников из-за поддержки российских властей.

Крутой поворот в мировоззрении

В начале 1860-х годов у Кулиша произошла неожиданная для современников мировоззренческая эволюция: писатель и историк стал толковать историю Казачества как абсолютно непрерывный антигосударственный разгул насилия, дикого произвола "черной" массы:

Народе без пуття, без честі і поваги,

Без правди у завітах предків диких,

Ти, що постав з безумної одваги

Гірких п'яниць та розбишак великих!

Єдиний скарб у тебе — рідна мова,

Заклятий для сусідського хижацтва:

Вона твого життя міцна основа,

Певніша над усі скарби й багатства.

Се голос лучних предків з домовини,

Тих душ святих, що марно погибали

У злигоднях Великої Руїни,

Котру старці твоїм тріумфом звали…

Важно отметить, что постоянно цитируются только первые четыре строчки этого стихотворения Пантелеймона Кулиша "К родному народу…" с посвящением – "подаючи йому (народу. – С.М.) український переклад Шекспірових творів". Да, на самом деле именно он стал родоначальником переводческого дела в Украине. Кроме Уильяма Шекспира (13 пьес!), переводил произведения Фридриха Шиллера и Джорджа Гордона Байрона.

Кулиш неоднократно менял свои взгляды на историю своей родины и из казакофила стал ярым казакофобом. Он постоянно проводит границу между двумя, по его мнению, антагонистическими казацкими мирами – запорожцами и городовыми казаками; потомком последних он был сам.

Портрет Пантелеймона Кулиша. Художник Адольф Мульерон, 1860 год

Как историк Кулиш подчеркивал неоднозначную роль казачества, которое уже в XVIII веке стало анахронизмом и тормозило развитие украинского общества. Эти свои мысли он очерчивает в главных исторических произведениях: "Історія України від найдавніших часів" (1861), "Хмельниччина" (1861), "Руїна" (1862), "Почини лихоліття ляцького та перві козацькі бучі" (1865), а также в изданных уже на русском языке исследованиях и документах по истории Украины, обнаруженных в варшавских архивах, где он работал чиновником – директором духовных дел и членом комиссии по переводу польских законов – в 1864—1868 годах. Отдельно отметим совершенно антиукраинский по духу, в духе имперской пропаганды опус "История воссоединения Руси" (1874) в двух томах. Его варшавский период совпал с кровавым подавлением царскими войсками Польского восстания 1863—1864 годов с казнями и отправкой в Сибирь многих тысяч польских патриотов. В последние три десятилетия жизни он не верил, что украинцы смогут построить свое независимое государство и среди своих соплеменников считался ренегатом-предателем, который полностью поддерживал действия российской власти.

В значительной степени это правильное замечание. Украинский историк Игорь Гирич в исследовании "П.Куліш на тлі суспільного життя" отмечал: "Петра I і Катерину II автор "Воссоединения…" називає прогресивними для України діячами, а Т.Шевченка, що звинувачував їх в україножерстві, П.Куліш атестує поетом, якого надихала "напівп’яна муза"… В. Антонович пояснював таку різку метаморфозу П.Куліша (і це виглядає цілком слушним) його безмежною амбітністю, бажанням кандидуватися на місце лідера українських інтелектуалістів, яке звільнилося по смерті Т.Шевченка" (альманах "Молодая нация", № 1-2004) . Конечно, у многих современников Кулиша, бывших уже товарищей по "Громаде", вообще украинской общественности его такие экстремальные мировоззренческие кульбиты вызвали отторжение.

Пантелеймон Кулиш, фото 1861 года

Украинский мыслитель, фактически творец мировоззренческих устоев Организации украинских националистов Дмитрий Донцов, в предисловии к своему труду "Национализм" писал о бесплодных попытках национализма XIX века, который он называл национализмом упадка или провансальством, одним из неоднозначных представителей которого и был Пантелеймон Кулиш. "До цього типового провансальства я зачисляю (виймаючи з нього те, що треба вийняти) дивну мішанину з Кирило-Методіївства й Драгомановщини, легалістичного українофільства і народництва з їх крайніми течіями, марксизму й комунізму з однієї сторони, "есерівства" і радикалізму – з другої, нарешті з правих ідеологій, починаючі від Куліша і кінчаючи неомонархізмом. Ці напрямки різнилися між собою не в однім відношенні, навіть поборювали себе взаємно, але тим не менше, всі вони корінилися в тім самім світогляді, якому, як світоглядові упадку, протиставляю тут інший, йому засадничо ворожий".

И мы, уже в XXI веке, во время, когда Украина защищает свою независимость в кровавой борьбе с вековечным врагом – Российской империей в различных ее проявлениях, – должны прислушиваться к мнению Дмитрия Донцова, но и одновременно "вынуть" все лучшее и содержательное из очень большого по объему наследия, которое оставил потомкам "Горячий Кулиш". А наследие его и по сей день не достаточно известно и вообще остается недооцененным.

Памятники Пантелеймону Кулишу и Ганне Барвинок на хуторе Мотроновка. Фото: sknews.net

В 2000 году на хуторе Мотроновка был открыт историко-мемориальный музей-заповедник Пантелеймона Кулиша "Ганнина пустынь"…