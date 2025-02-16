Укр

Красота совсем не в возрасте: как выглядят 50-летние женщины в разных странах мира (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иметь привлекательный вид в 50 лет реально
Иметь привлекательный вид в 50 лет реально. Фото Телеграф/freepik

Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, необязательно делать "уколы красоты"

Есть стереотип, что женщина после достижения определенного возраста должна начать отказываться от "молодежного" наряда, выбирать сдержанные цвета, скрывать свое тело. На самом же деле это не так – в любом возрасте каждая женщина имеет право носить то, что ей нравится, и выглядеть так, как она хочет. И необязательно делать себе пластику и болезненные "уколы красоты".

Многие женщины считают, что после 50 жизнь только начинается, и мы полностью с этим соглашаемся. Турагентство antoniv собрало несколько фотографий из Инстаграма обычных женщин из разных уголков мира, которые на собственном примере демонстрируют, что обаяние и настоящая красота – это не о возрасте и морщинах.

"Телеграф" подчеркивает, что своим примером эти героини напоминают нам: настоящий возраст — это тот, на который вы себя чувствуете. Цифра только в паспорте, а выглядеть стильно и привлекательно можно когда угодно!

Украина

Анна Бородина
Украинская модель Анна Бородина. Фото: instagram.com/anna_borodinaa

Испания

испанка

Индонезия

индонезийка

Польша

полячка

Франция

француженка

Великобритания

британка

Индия

индианка

Финляндия

финка

США

американка

Канада

канадка

Сенегал

сенегалка

Италия

итальянка

Бразилия

бразильянка

Германия

немка

Мексика

мексиканка

Мы неоднократно писали, что пластика не всегда приводит к хорошим результатам. Например, ранее "Телеграф" рассказывал о предательнице Украины Анне Асте и ее "уколах красоты".

Теги:
#Женщины #Молодость #Возраст