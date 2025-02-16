Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, необязательно делать "уколы красоты"

Есть стереотип, что женщина после достижения определенного возраста должна начать отказываться от "молодежного" наряда, выбирать сдержанные цвета, скрывать свое тело. На самом же деле это не так – в любом возрасте каждая женщина имеет право носить то, что ей нравится, и выглядеть так, как она хочет. И необязательно делать себе пластику и болезненные "уколы красоты".

Многие женщины считают, что после 50 жизнь только начинается, и мы полностью с этим соглашаемся. Турагентство antoniv собрало несколько фотографий из Инстаграма обычных женщин из разных уголков мира, которые на собственном примере демонстрируют, что обаяние и настоящая красота – это не о возрасте и морщинах.

"Телеграф" подчеркивает, что своим примером эти героини напоминают нам: настоящий возраст — это тот, на который вы себя чувствуете. Цифра только в паспорте, а выглядеть стильно и привлекательно можно когда угодно!

Украина

Украинская модель Анна Бородина. Фото: instagram.com/anna_borodinaa

Испания

Индонезия

Польша

Франция

Великобритания

Индия

Финляндия

США

Канада

Сенегал

Италия

Бразилия

Германия

Мексика

Мы неоднократно писали, что пластика не всегда приводит к хорошим результатам. Например, ранее "Телеграф" рассказывал о предательнице Украины Анне Асте и ее "уколах красоты".