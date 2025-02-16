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Краса зовсім не у віці: як виглядають 50-річні жінки у різних країнах світу (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Мати привабливий вигляд у 50 років реально
Мати привабливий вигляд у 50 років реально. Фото Телеграф/freepik

Щоб мати стильний і привабливий вигляд, необов'язково робити "уколи краси"

Є стереотип, що жінка після досягнення певного віку повинна почати відмовлятися від "молодіжного" вбрання, обирати стримані кольори, приховувати своє тіло. Насправді ж це не так – у будь-якому віці кожна жінка має право носити те, що їй подобається, і виглядати так, як вона хоче. І необов'язково робити собі пластику та болючі "уколи краси".

Багато жінок вважають, що після 50 життя лише починається, і ми повністю з цим погоджуємося. Турагенція antoniv зібрала декілька фотографій з Інстаграму звичайних жінок з різних куточків світу, які на власному прикладі демонструють, що чарівність і справжня краса — це не про вік і зморшки.

"Телеграф" підкреслює, що своїм прикладом ці героїні нагадують нам: справжній вік — це той, на який ви себе відчуваєте. Цифра лише в паспорті, а мати стильний і привабливий вигляд можна будь-коли!

Україна

Анна Бородіна
Українська модель Анна Бородіна. Фото: instagram.com/anna_borodinaa

Іспанія

іспанка

Індонезія

індонезійка

Польща

полька

Франція

француженка

Велика Британія

британка

Індія

індійка

Фінляндія

фінка

США

американка

Канада

канадка

Сенегал

сенегалка

Італія

італійка

Бразилія

бразилійка

Німеччина

німкеня

Мексика

мексиканка

Ми неодноразово писали, що пластика не завжди приводить до гарних результатів. Наприклад, раніше "Телеграф" розповідав про зрадницю України Анну Асті та її "уколи краси".

Теги:
#Жінки #Молодість #Вік