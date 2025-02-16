Краса зовсім не у віці: як виглядають 50-річні жінки у різних країнах світу (фото)
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Щоб мати стильний і привабливий вигляд, необов'язково робити "уколи краси"
Є стереотип, що жінка після досягнення певного віку повинна почати відмовлятися від "молодіжного" вбрання, обирати стримані кольори, приховувати своє тіло. Насправді ж це не так – у будь-якому віці кожна жінка має право носити те, що їй подобається, і виглядати так, як вона хоче. І необов'язково робити собі пластику та болючі "уколи краси".
Багато жінок вважають, що після 50 життя лише починається, і ми повністю з цим погоджуємося. Турагенція antoniv зібрала декілька фотографій з Інстаграму звичайних жінок з різних куточків світу, які на власному прикладі демонструють, що чарівність і справжня краса — це не про вік і зморшки.
"Телеграф" підкреслює, що своїм прикладом ці героїні нагадують нам: справжній вік — це той, на який ви себе відчуваєте. Цифра лише в паспорті, а мати стильний і привабливий вигляд можна будь-коли!
Україна
Іспанія
Індонезія
Польща
Франція
Велика Британія
Індія
Фінляндія
США
Канада
Сенегал
Італія
Бразилія
Німеччина
Мексика
Ми неодноразово писали, що пластика не завжди приводить до гарних результатів. Наприклад, раніше "Телеграф" розповідав про зрадницю України Анну Асті та її "уколи краси".