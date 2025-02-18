Если на карте 50 гривен — приготовьте это блюдо: куриные сердечки станут идеальным дополнением к картофелю (видео)
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Такие сердечки станут отличным обедом или ужином с любым гарниром
Некоторые любят субпродукты и знают, какие вкусные блюда можно из них приготовить: тушеные куриные желудочки с шампиньонами, печеночные оладьи или паштет. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на куриные сердечки.
Протушив куриные сердечки их можно подавать как подливку к картофелю, гречке и макаронам. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "prikorm_kids_menu".
Как приготовить куриные сердечки в сметане
Ингредиенты:
- 1 кг куриных сердец;
- 2 луковицы;
- 1 морковь;
- 150-200 мл сметаны (жирность 15-20%);
Способ приготовления:
1.Куриные сердечки очистить от трубочек и нарезать вдоль на 2-4 части.
2.Лук и морковь нашинковать и обжарить до золотистого состояния.
3.Добавить сердца и тушить около 20 минут.
4. Затем добавить сметану и тушить еще минут 10-15.