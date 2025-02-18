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Если на карте 50 гривен — приготовьте это блюдо: куриные сердечки станут идеальным дополнением к картофелю (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Мягкие и сочные, готовятся просто и быстро
Мягкие и сочные, готовятся просто и быстро. Фото 1000.menu

Такие сердечки станут отличным обедом или ужином с любым гарниром

Некоторые любят субпродукты и знают, какие вкусные блюда можно из них приготовить: тушеные куриные желудочки с шампиньонами, печеночные оладьи или паштет. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на куриные сердечки.

Протушив куриные сердечки их можно подавать как подливку к картофелю, гречке и макаронам. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "prikorm_kids_menu".

Как приготовить куриные сердечки в сметане

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных сердец;
  • 2 луковицы;
  • 1 морковь;
  • 150-200 мл сметаны (жирность 15-20%);

Способ приготовления:

1.Куриные сердечки очистить от трубочек и нарезать вдоль на 2-4 части.

2.Лук и морковь нашинковать и обжарить до золотистого состояния.

3.Добавить сердца и тушить около 20 минут.

4. Затем добавить сметану и тушить еще минут 10-15.

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#Сметана #Готовим дома #Сердечки