Украинка нашла гриб весом с младенца: где вырос такой гигант (фото)
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Такие находки встречаются крайне редко
В Ивано-Франковской области нашли белый гриб чрезвычайных размеров. Его вес достиг более 3 килограммов.
Нашедшая гиганта девушка призналась, что видит такое впервые в жизни. Об этом рассказали в профиле базы отдыха bily.slon в социальной сети Threads.
В посте обнародовали несколько фотографий редкой находки. Даже на изображениях этот гриб производит необычайное впечатление.
"Не можем не поделиться здесь, какой гриб нашли наши туристы на выходных в грибном походе", — говорится в сообщении.
Как отреагировали в сети?
Пользователи с восторгом комментируют пост. Многие поражены его размерами, а некоторые даже предположили, что это фото могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.
"Точно не ии?";
"Честное слово! Наша гидесса Аня, которая вела этот поход, такой огромный гриб видела впервые в жизни)";
"Нифига себе";
"Гигант";
"Это просто королевская находка";
"Нужно еще установить, кто здесь кого нашел…";
"Афигеть!! Даже не червивый!!";
"Нельзя такие крупные грибы употреблять. Чем больше гриб, тем он старше, чем он старше, тем больше он накапливает в себе всякой грязи из окружающей среды. Токсины, тяжелые металлы и т.п. Читайте литературу", — пишут в комментариях.
Что известно о кемпе "Белый слон"
Стоит отметить, что популярный туристический комплекс и база отдыха "Белый слон" — кемп на высоте 720 метров в сердце Карпат, расположенный на склонах горы в селе Дземброня Верховинского района Ивано-Франковской области. Комплекс создан по принципу максимальной близости к природе, погружения в атмосферу активного отдыха с идеей отдыха от городской суеты в диких, но комфортных условиях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие грибы можно собирать в ноябре и где их искать.