Украинка нашла гриб весом с младенца: где вырос такой гигант (фото)

Такие находки встречаются крайне редко

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В Ивано-Франковской области нашли белый гриб чрезвычайных размеров. Его вес достиг более 3 килограммов.

Нашедшая гиганта девушка призналась, что видит такое впервые в жизни. Об этом рассказали в профиле базы отдыха bily.slon в социальной сети Threads.

В посте обнародовали несколько фотографий редкой находки. Даже на изображениях этот гриб производит необычайное впечатление.

"Не можем не поделиться здесь, какой гриб нашли наши туристы на выходных в грибном походе", — говорится в сообщении.

В Украине нашли огромный белый гриб

Вес трофея превысил 3 килограмма

Гриб выглядит свежим и не испорченным

Как отреагировали в сети?

Пользователи с восторгом комментируют пост. Многие поражены его размерами, а некоторые даже предположили, что это фото могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

"Точно не ии?";

"Честное слово! Наша гидесса Аня, которая вела этот поход, такой огромный гриб видела впервые в жизни)";

"Нифига себе";

"Гигант";

"Это просто королевская находка";

"Нужно еще установить, кто здесь кого нашел…";

"Афигеть!! Даже не червивый!!";

"Нельзя такие крупные грибы употреблять. Чем больше гриб, тем он старше, чем он старше, тем больше он накапливает в себе всякой грязи из окружающей среды. Токсины, тяжелые металлы и т.п. Читайте литературу", — пишут в комментариях.

Что известно о кемпе "Белый слон"

Стоит отметить, что популярный туристический комплекс и база отдыха "Белый слон" — кемп на высоте 720 метров в сердце Карпат, расположенный на склонах горы в селе Дземброня Верховинского района Ивано-Франковской области. Комплекс создан по принципу максимальной близости к природе, погружения в атмосферу активного отдыха с идеей отдыха от городской суеты в диких, но комфортных условиях.

Кемп "Белый слон". Фото ture.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие грибы можно собирать в ноябре и где их искать.