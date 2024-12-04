Сменила фамилию и продолжает политическую карьеру: как выглядит экс-жена предателя Мураева и где сейчас

Валерия родила в браке с Мураевым двух сыновей

Пророссийский политик Евгений Мураев, который хотел стать президентом Украины, но был обвинен в государственной измене, был дважды в браке. Первой его женой стала дочь банкира и народного депутата Валерия Таранова.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывшая супруга предателя Мураева и как выглядит. Мы узнали некоторые факты.

Что известно о бывшей жене экс-депутата Евгений Мураева

В 2005 году политик Евгений Мураев женился на Валерии Тарановой — дочери народного депутата II созыва Олега Таранова, который был влиятельным политиком 90-х годов. Благодаря тестю карьера Мураева быстро пошла вверх, ведь он сыграл огромную роль в развитии его бизнеса и политической деятельности.

Валерия Мураева вместе с мужем Евгением

Валерия Мураева подарила Евгению двух сыновей: Михаила (2007 год рождения) и Игоря (2009 год рождения). Супруга была его политическим соратником и поддержала его в создании партии "НАШИ".

Но в 2017 год их брак распался. В одном из интервью Валерия рассказала, что после развода они смогли сохранить с Евгением хорошие отношения, поэтому она продолжала работать в команде бывшего мужа и призывала голосовать за него на президентских выборах в 2019 году.

В браке с Мураевым Валерия состояла с 2005 по 2017 год

Валерия Муреева возглавляла Харьковскую региональную организацию политической партии "Наши", которая в настоящее время запрещена в Украине. В 2020 году экс-жена Мураева была избрана депутатом Харьковского областного совета от политической партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" и стала заместителем председателя облсовета. Валерия осталась в должности даже после смены руководителя облсовета.

Валерия Мураева после развода сотрудничала с мужем

На своей странице в Facebook Валерия рассказывает о работе Харьковского облсовета, где продолжает работать. Она освещает важные мероприятия и решения, рассказывает о помощи ВСУ и беженцам. Также Валерия делится последствиями российских преступлений. Свои публикации она пишет исключительно на украинском языке.

Валерия Мураева работае в Харьковском облсовете

В мае 2023 года бывшая супруга пророссийского политика сообщила, что сменила фамилию и теперь она Валерия Дзюба. Оказалось, что она во второй раз вышла замуж и ее супруг не является публичным человеком. Фотографии с ним Валерия не публикует в своей социальной сети.

Валерия Мураева второй раз вышла замуж

"Телеграф" писал ранее, как в юности выглядел обвиненный в госизмене Евгений Мураев. Он относился к "золотой молодежи".