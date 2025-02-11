Назвал войну "плохими отношениями" между странами: где сейчас обвиненный в госизмене Мураев и как он изменился

Мураев впервые за три года дал интервью

Украинский политик Евгений Мураев, который был представителем "золотой молодежи", запомнился своими скандальными высказываниями и поддержкой российской пропаганды, за что получил подозрение в государственной измене. В начале войны он бежал из Украины и после длительного перерыва объявился в медийном пространстве.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас предатель Евгений Мураев и как он изменился. Мы напомнили, в каких скандалах политик был замешан и что сейчас говорит касательно войны.

Чем запомнился Евгений Мураев

Украинский политик Евгений Мураев, который родился в райцентре Змиев Харьковской области, входил в число представителей "золотой молодежи", поскольку его отец был профсоюзным деятелем и директором АОЗТ "Рапид", занимающимся строительством домов. Благодаря высокой должности он обзавелся важными связями и обеспечивал своей семье беззаботную жизнь.

Евгений Мураев с отцом

Получив экономическое образование, Мураев в 90-е годы решил заняться бизнесом, а затем подался в политику. Сначала он выиграл выборы в Харьковский облсовет, а после прихода к власти Януковича, молодой Мураев стал главой Змиевской РГА.

Евгений Мураев был депутатом Верховной Рады

Затем предатель пробился в парламент Украины, стал членом фракции "Партии регионов" и уже тогда делал пророссийские заявления. В 2014 году Мураев оскандалился, потому что назвал Евромайдан — "государственным переворотом", а военные действия на Донбассе — "гражданским конфликтом", считая, что Россия к нему непричастна.

После Евромайдана политик стал членом "Опозиционного блока", а после того, как их дороги с Вадимом Рабиновичем разошлись, Евгений Мураев создал телеканал "НАШ". Его он использовал для поддержки российской пропаганды, поскольку в эфире часто звучала критика украинской власти, а высказывать свое мнение туда регулярно приходили враги нашей страны.

Евгений Мураев содал телеканал "НАШ" и продвигал российскую пропаганду

Куда пропал Евгений Мураев и что сейчас говорит о войне

До начала полномасштабной войны, британский МИД заявлял, что Кремль хочет свергнуть украинскую власть и в качестве претендента на главу марионеточного правительства рассматривает Евгений Мураева. Политик говорил, что это "ерунда" и пытался отшутиться, а в мае 2022 года, по некоторым данным, бежал из Украины вместе с семьей. Вскоре они были замечены в Вене (Австрия).

Евгений Мураев бежал из Украины в начале войны

Но, согласно обновленной информации, сейчас Евгений Мураев живет в Пекине. Спустя почти три года перерыва, обвиненный в государственной измене политик появился снова в медийном пространстве.

Мураев из Китая дал интервью пропагандистам, в котором заявил, что президент Владимир Зеленский "не собирается заканчивать войну". Экс-нардеп не захотел рассказывать, как покинул территорию Украину, чтобы "не навредить людям, которые ему помогли".

Евгений Мураев сейчас живет в Китае

Пророссийский политик назвал войну "плохими отношениями" между странами, а также отметил, что украинцы и россияне "не чужие народы", по его словам, "у нас с Россией многовековая история в рамках единого государства".

Неизвестно, как давно Евгений Мураев живет в Китае, но в беседе с пропагандистами, он обсуждал "изучение китайского языка за три года". Предатель заявил, что пока "не видит возможности" вернуться в Украину.

Предатель Мураев высказался о войне

Отметим, что в ноябре 2022 года Служба безопасности Украины провела 18 обысков по адресам, связанным с Мураевым, а в июле 2023 года ему сообщили о подозрении в госизмене. 5 марта 2024 года СБУ заявила, что дело Евгений Мураева передали в суд и ему грозит 15 лет тюремного заключения.

Евгению Мураеву грозит 15 лет тюрьмы

"Телеграф" писал ранее, как выглядит экс-жена предателя Мураева и где сейчас. Валерия Таранова сменила фамилию и продолжает политическую карьеру.