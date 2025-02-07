Марии Шевченко или Шевченковой? Какие женские фамилии в украинском языке никогда не склоняются

Надо запомнить два главных случая

Знаете ли вы, что не все женские фамилии в украинском языке нужно склонять? Каждый день многие люди совершают ошибки в документах именно по незнанию этих правил.

Правильное склонение фамилий особенно важно для документов, заявлений и официальных писем. Институт украинского языка НАН Украины разработал четкие и понятные правила, которые легко уяснить и использовать.

Проще всего запомнить два главных случая, когда женские фамилии не склоняются. К первой группе относятся фамилии, которые заканчиваются на -о: Петренко, Шевченко, Василенко. Ко второй – фамилии с окончанием согласной: Лебедь, Швец, Лелюх.

Все остальные женские фамилии следует отменять по правилам украинского языка. Например, фамилии с окончаниями первой отмены меняются следующим образом: Сорока – Сороки, Сороке; Василечко – Василечка, Василечкові.

Отдельно следует запомнить правило для фамилий на -ый/-а. Такие фамилии склоняются как обычные прилагательные: Бершадский – Бершадского, Бершадскому; Полонская – Полонскої, Полонскій.

В паспортах, документах об образовании и других важных бумагах правильное склонение фамилий имеет особое значение. Ошибка может привести к проблемам при оформлении документов или даже их недействительности.

Для проверки правильности написания женской фамилии достаточно взглянуть на ее окончание. Если фамилия заканчивается на -о или на согласный – оставляем ее без изменений. Во всех остальных случаях фамилию нужно склонять по общим правилам украинского языка.

На практике это означает, что в документе нужно писать: "заявление Марии Шевченко" (а не Шевченковой), "справка Елены Лебедь" (а не Лебеди). В то же время правильно будет: "удостоверение Татьяны Полонской" (не Полонская), "документы Натальи Сороки" (не Сорока).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, в каких русских фамилиях при переводе будем ставить апостроф. Эксперты по языкознанию отмечают три основных способа.