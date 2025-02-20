Картинки ко Дню памяти Героев Небесной Сотни: символическая подборка

Этот день вошел в современную украинскую историю

Сегодня, 20 февраля в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. Прошло 11 лет с момента, когда силовики режима Януковича расстреляли протестующих Евромайдана. Тогда в центре Киева погибло более 100 человек.

В ноябре 2013 тысячи украинцев вышли на Майдан. Это был знак протеста против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича от европейской интеграции. Как следствие, люди потребовали отставки скандального главы государства.

Митинги продолжались в течение 3 месяцев. Бойцы "Беркута" по указанию Януковича начали силой разгонять мирных митингующих. Впоследствии появились первые жертвы – Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Юрий Вербицкий. А 18-20 февраля "беркутовцы" начали массово убивать майдановцев. Силовики расстреливали митингующих на улицах в центре Киева. В тот период погибли более ста человек, которых символически назвали "Небесной Сотней".

Так, в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко ввел 20 февраля Днем памяти Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают людей, которые отдали свою жизнь за свободу государства и европейские ценности. "Телеграф" подготовил к этому дню символическую подборку картинок. Отправляйте их своим близким и напоминайте о важных событиях нашей истории.

День памяти Героев Небесной Сотни: картинки

С Днем памяти Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграфа"

Герои не умирают, картинка "Телеграф"

Помним Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграф"

20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграфа"

Картинка памяти ко Дню Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграф"

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