Картинки ко Дню памяти Героев Небесной Сотни: символическая подборка
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Этот день вошел в современную украинскую историю
Сегодня, 20 февраля в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. Прошло 11 лет с момента, когда силовики режима Януковича расстреляли протестующих Евромайдана. Тогда в центре Киева погибло более 100 человек.
В ноябре 2013 тысячи украинцев вышли на Майдан. Это был знак протеста против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича от европейской интеграции. Как следствие, люди потребовали отставки скандального главы государства.
Митинги продолжались в течение 3 месяцев. Бойцы "Беркута" по указанию Януковича начали силой разгонять мирных митингующих. Впоследствии появились первые жертвы – Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Юрий Вербицкий. А 18-20 февраля "беркутовцы" начали массово убивать майдановцев. Силовики расстреливали митингующих на улицах в центре Киева. В тот период погибли более ста человек, которых символически назвали "Небесной Сотней".
Так, в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко ввел 20 февраля Днем памяти Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают людей, которые отдали свою жизнь за свободу государства и европейские ценности. "Телеграф" подготовил к этому дню символическую подборку картинок. Отправляйте их своим близким и напоминайте о важных событиях нашей истории.
День памяти Героев Небесной Сотни: картинки
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