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Картинки ко Дню памяти Героев Небесной Сотни: символическая подборка

Автор
Виктория Козар
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Картинки ко Дню памяти Героев Небесной Сотни
Картинки ко Дню памяти Героев Небесной Сотни. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот день вошел в современную украинскую историю

Сегодня, 20 февраля в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. Прошло 11 лет с момента, когда силовики режима Януковича расстреляли протестующих Евромайдана. Тогда в центре Киева погибло более 100 человек.

В ноябре 2013 тысячи украинцев вышли на Майдан. Это был знак протеста против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича от европейской интеграции. Как следствие, люди потребовали отставки скандального главы государства.

Митинги продолжались в течение 3 месяцев. Бойцы "Беркута" по указанию Януковича начали силой разгонять мирных митингующих. Впоследствии появились первые жертвы – Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Юрий Вербицкий. А 18-20 февраля "беркутовцы" начали массово убивать майдановцев. Силовики расстреливали митингующих на улицах в центре Киева. В тот период погибли более ста человек, которых символически назвали "Небесной Сотней".

Так, в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко ввел 20 февраля Днем памяти Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают людей, которые отдали свою жизнь за свободу государства и европейские ценности. "Телеграф" подготовил к этому дню символическую подборку картинок. Отправляйте их своим близким и напоминайте о важных событиях нашей истории.

День памяти Героев Небесной Сотни: картинки

День памяти Героев Небесной Сотни
С Днем памяти Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграфа"
День памяти Героев Небесной Сотни
Герои не умирают, картинка "Телеграф"
Герои Небесной Сотни
Помним Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграф"
Помним Героев Евромайдана
20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграфа"
Картинка с Днем памяти Героев Небесной Сотни
Картинка памяти ко Дню Героев Небесной Сотни, картинка "Телеграф"

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#Картинки #День памяти Героев Небесной Сотни