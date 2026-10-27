Последний день акции в "АТБ": успейте сэкономить почти 30 грн на пачке популярного и полезного продукта

Акция охватывает сразу три варианта этой продукции.

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Сегодня, 27 октября, в "АТБ" завершается акция на кисломолочный творог "Белоцерковский". Скидка составляет 27% и распространяется на обезжиренный творог, а также на варианты жирностью 5% и 9%. Это последний день предложений, которые действуют с 21 по 27 октября, сообщает "Телеграф".

Читайте больше в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе"

Кисломолочный творог "Белоцерковский" 9% в упаковке 350 г стоит 72,90 грн вместо 100,40 грн. Это самый дорогой из трёх акционных вариантов.

Кисломолочный творог "Белоцерковский" 5% такого же веса продают за 66,90 грн вместо 91,90 грн.

Самая низкая цена – на обезжиренный кисломолочный творог "Белоцерковский": упаковка 350 г обойдётся в 61,90 грн вместо 84,90 грн. В карточке этого товара указана жирность 0% и отметка о завершении предложения.

Обезжиренный творог "Белоцерковский" участвует в акции до 27 октября

Напомним, как ранее писал "Телеграф", сотрудник "АТБ" рассказал, что делают с выпечкой после закрытия.