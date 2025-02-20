Картинки до Дня памʼяті Героїв Небесної Сотні: символічна добірка

Цей день увійшов в сучасну українську історію

Сьогодні, 20 лютого в Україні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Минуло 11 років з моменту, як силовики режиму Януковича розстріляли протестувальників Євромайдану. Тоді у центрі Києва загинуло понад 100 людей.

У листопаді 2013 року тисячі українців вийшли на Майдан. Це був знак протесту проти відмови тодішнього президента Віктора Януковича від європейської інтеграції. Як наслідок, люди почали вимагати відставки скандального очільника держави.

Мітинги тривали протягом 3 місяців. Бійці "Беркуту" за вказівкою Януковича почали силою розганяти мирних мітингувальників. Згодом з'явилися перші жертви — Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Юрій Вербицький. А 18-20 лютого "беркутівці" почали масово вбивати майданівців. Силовики розстрілювали мітингувальників на вулицях у центрі Києва. У той період загинуло більше ста людей, яких символічно назвали "Небесною Сотнею".

Так у 2015 році п'ятий президент України Петро Порошенко запровадив 20 лютого Днем пам'яті Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують людей, які віддали своє життя за свободу держави та європейські цінності. "Телеграф" підготував до цього дня символічну добірку картинок. Відправляйте їх своїх близьким і нагадуйте про важливі події нашої історії.

День пам'яті Героїв Небесної Сотні: картинки

З Днем пам'яті Героїв Небесної Сотні, картинка "Телеграфу"

Герої не вмирають, картинка "Телеграфу"

Пам'ятаємо Героїв Небесної Сотні, картинка "Телеграфу"

20 лютого - День пам'яті Героїв Небесної Сотні, картинка "Телеграфу"

Картинка пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні, картинка "Телеграфу"

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