Укр

В сети есть только пару ее фото: как выглядит жена переговорщика от Путина по Украине Ушакова

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юрий Ушаков женат на Светлане Михайловной
Юрий Ушаков женат на Светлане Михайловной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Помощник российского диктатора скрывает свою личную жизнь от посторонних

Российский дипломат и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков был включен в делегацию от РФ на закрытых переговорах с американцами в Эр-Рияде 18 февраля. Он начал карьеру еще в 1970-х годах, но свою жену Светлану выводил в свет всего пару раз.

Родился Ушаков 13 марта 1947 года в Москве. Окончил МГИМО, а позже защитил диссертацию по внешней политике стран Северной Европы, получил степень кандидата наук. Начал работать в Министерстве иностранных дел СССР в 70-х годах, в советском посольстве в Дании. Свободно владеет английским и датским языками.

После распада Советского Союза вернулся в Россию и возглавил департамент общеевропейского сотрудничества МИД. В 1996–1998 годах занимал пост постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене, затем более года был заместителем министра иностранных дел, курировал взаимодействие с НАТО.

С 1998 по 2008 год Ушаков занимал должность посла России в США. После возвращения в Москву стал заместителем руководителя аппарата российского правительства. С 2012 года работает помощником диктатора Путина по вопросам внешней политики.

владимир путин юрий ушаков
Путин и Ушаков 11 октября 2024 года. Фото: Getty Images

Как выглядит жена Юрия Ушакова

Известно лишь, что дипломат находится в браке с женой Светланой Михайловной. У супругов есть взрослая дочь по имени Татьяна. Ее фото отсутствуют в сети, а вот Светлана "маячит" на нескольких снимков, сделанных в разное время.

юрий ушаков светлана михайловна марк шинн
Ушаков с женой Светланой и протоиереем Марком Шинном
юрий ушаков светлана ушакова Джордж Буш
Ушаковы и Джордж Буш в российском посольстве в Вашингтоне, 12 сентября 2004 года

Ранее мы писали, что российский актер Олег Басилашвили поддерживает Украину и осуждает путинский режим. Легенда советских фильмов более 60 лет находится в браке с Галиной Мшанской.

Теги:
#Владимир Путин #МИД РФ #Юрий Ушаков #Светлана Ушакова