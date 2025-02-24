В сети есть только пару ее фото: как выглядит жена переговорщика от Путина по Украине Ушакова
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Помощник российского диктатора скрывает свою личную жизнь от посторонних
Российский дипломат и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков был включен в делегацию от РФ на закрытых переговорах с американцами в Эр-Рияде 18 февраля. Он начал карьеру еще в 1970-х годах, но свою жену Светлану выводил в свет всего пару раз.
Родился Ушаков 13 марта 1947 года в Москве. Окончил МГИМО, а позже защитил диссертацию по внешней политике стран Северной Европы, получил степень кандидата наук. Начал работать в Министерстве иностранных дел СССР в 70-х годах, в советском посольстве в Дании. Свободно владеет английским и датским языками.
После распада Советского Союза вернулся в Россию и возглавил департамент общеевропейского сотрудничества МИД. В 1996–1998 годах занимал пост постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене, затем более года был заместителем министра иностранных дел, курировал взаимодействие с НАТО.
С 1998 по 2008 год Ушаков занимал должность посла России в США. После возвращения в Москву стал заместителем руководителя аппарата российского правительства. С 2012 года работает помощником диктатора Путина по вопросам внешней политики.
Как выглядит жена Юрия Ушакова
Известно лишь, что дипломат находится в браке с женой Светланой Михайловной. У супругов есть взрослая дочь по имени Татьяна. Ее фото отсутствуют в сети, а вот Светлана "маячит" на нескольких снимков, сделанных в разное время.
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