В сети есть только пару ее фото: как выглядит жена переговорщика от Путина по Украине Ушакова

Помощник российского диктатора скрывает свою личную жизнь от посторонних

Российский дипломат и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков был включен в делегацию от РФ на закрытых переговорах с американцами в Эр-Рияде 18 февраля. Он начал карьеру еще в 1970-х годах, но свою жену Светлану выводил в свет всего пару раз.

Родился Ушаков 13 марта 1947 года в Москве. Окончил МГИМО, а позже защитил диссертацию по внешней политике стран Северной Европы, получил степень кандидата наук. Начал работать в Министерстве иностранных дел СССР в 70-х годах, в советском посольстве в Дании. Свободно владеет английским и датским языками.

После распада Советского Союза вернулся в Россию и возглавил департамент общеевропейского сотрудничества МИД. В 1996–1998 годах занимал пост постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене, затем более года был заместителем министра иностранных дел, курировал взаимодействие с НАТО.

С 1998 по 2008 год Ушаков занимал должность посла России в США. После возвращения в Москву стал заместителем руководителя аппарата российского правительства. С 2012 года работает помощником диктатора Путина по вопросам внешней политики.

Путин и Ушаков 11 октября 2024 года. Фото: Getty Images

Как выглядит жена Юрия Ушакова

Известно лишь, что дипломат находится в браке с женой Светланой Михайловной. У супругов есть взрослая дочь по имени Татьяна. Ее фото отсутствуют в сети, а вот Светлана "маячит" на нескольких снимков, сделанных в разное время.

Ушаков с женой Светланой и протоиереем Марком Шинном

Ушаковы и Джордж Буш в российском посольстве в Вашингтоне, 12 сентября 2004 года

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