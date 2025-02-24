У мережі є лише пару її фото: як виглядає дружина переговорника від Путіна по Україні Ушакова

Помічник російського диктатора приховує своє особисте життя від сторонніх

Російського дипломата і помічника диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова було включено до делегації від РФ на закритих переговорах з американцями в Ер-Ріяді 18 лютого. Він розпочав кар’єру ще в 1970-х роках, але свою дружину Світлану виводив у світ лише кілька разів.

Народився Ушаков 13 березня 1947 року у Москві. Закінчив МДІМВ, а пізніше захистив дисертацію із зовнішньої політики країн Північної Європи, здобув ступінь кандидата наук. Почав працювати у Міністерстві закордонних справ СРСР у 70-х роках, у радянському посольстві у Данії. Вільно володіє англійською та данською мовами.

Після розпаду Радянського Союзу повернувся до Росії та очолив департамент загальноєвропейської співпраці МЗС. У 1996–1998 роках займав пост постійного представника Росії при ОБСЄ у Відні, потім понад рік був заступником міністра закордонних справ, займався взаємодією з НАТО.

З 1998 по 2008 рік Ушаков обіймав посаду посла Росії у США. Після повернення у Москву став заступником керівника апарату російського уряду. З 2012 року працює помічником диктатора Путіна із питань зовнішньої політики.

Путін та Ушаков 11 жовтня 2024 року. Фото: Getty Images

Як виглядає дружина Юрія Ушакова

Відомо лише, що дипломат одружений із дружиною Світланою Михайлівною. У подружжя є доросла дочка на ім’я Тетяна. Її фото відсутні у мережі, а ось Світлана "маячить" на кількох знімках, зроблених у різний час.

Ушаков з дружиною Світланою та протоієреєм Марком Шинном

Ушакови та Джордж Буш у російському посольстві у Вашингтоні, 12 вересня 2004 року

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