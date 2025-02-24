Новый тренд этой зимы: без чего модницы сейчас не выходят на улицу

Главный аксессуар сезона: тепло, комфорт и стиль

Снуд – тот самый культовый аксессуар, который когда-то дополнял образы с облегающей юбкой, свитером в рубчик и едва застегивающейся на молнию кожаной курткой. Его большая вязаная текстура больше являлась элементом стиля, чем реально защищала от холода.

Как сообщает издание Metro, этот модный гибрид шарфа и капюшона вернулся в обновленном формате. Многие тренды начала 2000-х снова в моде, и снуды не стали исключением.

Современный снуд: стиль и функциональность в одном аксессуаре

Теперь снуды создают в форме капюшона, который легко накинуть на голову как балаклаву, но при этом он выглядит элегантнее. Некоторые модели напоминают отстегивающие капюшоны от курток, только их вяжут из мягкой теплой пряжи, а не делают из плащевки.

Снуд: фото из открытых источников

Облегающие варианты плотно прилегают к голове и шее, не давая холодному воздуху проникать внутрь.

плотно прилегают к голове и шее, не давая холодному воздуху проникать внутрь. Более свободные модели можно регулировать с помощью завязок, подстраивая под погоду и комфорт.

можно регулировать с помощью завязок, подстраивая под погоду и комфорт. Некоторые вариации выглядят как детский капюшон, закрывая только голову, в то время как удлиненные модели охватывают еще и шею и плечи.

Если вы постоянно теряете шарфы или шапки, то снуд – идеальный вариант. Это 2-в-1, который гораздо труднее потерять, чем отдельные аксессуары.

Снуд: фото из открытых источников

Его можно носить:

Под курткой или свитером это добавляет тепла и стиля.

это добавляет тепла и стиля. Как капюшон или шарф – его легко натянуть на голову или спустить на шею.

– его легко натянуть на голову или спустить на шею. Без лишних хлопот – не нужно разматывать длинный шарф или искать пропавшую шапку.

Если вы хотите оставаться в тренде и не мерзнуть этой зимой, снуд – мастхев вашего гардероба.

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