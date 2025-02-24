Новий тренд цієї зими: без чого модниці зараз не виходять на вулицю

Головний аксесуар сезону: тепло, комфорт і стиль

Снуд – той самий культовий аксесуар, який колись доповнював образи з облягаючою спідницею, светром у рубчик і шкіряною курткою, що ледь застібалася на блискавку. Його велика в’язана текстура більше була елементом стилю, ніж реально захищала від холоду.

Як повідомляє видання Metro, цей модний гібрид шарфа та капюшона повернувся в оновленому форматі. Багато трендів початку 2000-х знову в моді, і снуди не стали винятком.

Сучасний снуд: стиль та функціональність в одному аксесуарі

Тепер снуди створюють у формі капюшона, який легко накинути на голову, як балаклаву, але при цьому він виглядає елегантніше. Деякі моделі нагадують відстібаючі капюшони від курток, тільки їх в’яжуть з м’якої теплої пряжі, а не роблять із плащової тканини.

Снуд: фото з відкритих джерел

Облягаючі варіанти щільно прилягають до голови та шиї, не даючи холодному повітрю проникати всередину.

щільно прилягають до голови та шиї, не даючи холодному повітрю проникати всередину. Вільніші моделі можна регулювати за допомогою зав’язок, підлаштовуючи під погоду та комфорт.

можна регулювати за допомогою зав’язок, підлаштовуючи під погоду та комфорт. Деякі варіації виглядають як дитячий капюшон, закриваючи лише голову, тоді як подовжені моделі охоплюють ще й шию та плечі.

Якщо ви постійно втрачаєте шарфи чи шапки, снуд – ідеальний варіант. Це 2-в-1, який набагато важче загубити, ніж окремі аксесуари.

Снуд: фото з відкритих джерел

Його можна носити:

Під курткою або светром – це додає тепла та стилю.

– це додає тепла та стилю. Як капюшон або як шарф – його легко натягнути на голову або спустити на шию.

– його легко натягнути на голову або спустити на шию. Без зайвого клопоту – не потрібно розмотувати довгий шарф або шукати зниклу шапку.

Якщо ви хочете залишатися в тренді та не мерзнути цієї зими, снуд – мастхев вашого гардероба.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати українцям потепління наступного тижня.