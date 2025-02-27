FAVBET стає партнером програми "Футбол 360" на УПЛ ТБ

Весь ключовий футбольний контент буде зібрано в одній програмі

Компанія "FAVBET", яка активно підтримує якісний футбольний контент, тепер виступає офіційним спонсором нового аналітичного проєкту УПЛ ТБ — "Футбол 360".

Про це йдеться у пресрелізі компанії. Новий проєкт щонеділі підсумовуватиме головні події футбольного тижня, пропонуючи глибокий аналіз матчів УПЛ, єврокубків, виступів українських легіонерів, а також ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Зазначається, що формат програми міститиме детальні розбори ігор, ключові моменти, експертні дискусії та ексклюзивний контент.

"Футбол 360 — це не просто огляд тижня, а якісний аналітичний продукт, який дає вболівальникам глибоке розуміння головних подій у світі футболу, — пояснює Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов. — Ми раді підтримувати цей проєкт і продовжувати розвивати футбольну аналітику в Україні разом із УПЛ ТБ".

Водночас керівник УПЛ ТБ Максим Радченко наголосив, що запуск "Футбол 360" є важливим кроком у розвитку спортивного мовлення в Україні. Річ у тім, що вперше в історії в одному проєкті об’єднано весь ключовий футбольний контент. Йдеться про матчі Чемпіонату України, збірних України, єврокубків та ТОП-5 європейських чемпіонатів. А завдяки співпраці з MEGOGO та Setanta глядачі отримають комплексне висвітлення подій у світі футболу в зручному форматі.

Для FAVBET підтримка "Футбол 360" є черговим кроком у багаторічній співпраці з українським футболом. Адже компанія системно підтримує місцеві чемпіонати та клуби, а також інвестує у створення якісного україномовного контенту для футбольних фанатів.