Церковный праздник 8 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать нищеты

Узнайте, как сегодня можно сохранить молодость и красоту

Сегодня в Украине и мире отмечают День борьбы за права женщин, а согласно новоюлианскому церковному календарю, 8 марта православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Феофилакта Исповедника.

Феофилакт вырос в Константинополе во времена иконоборчества. Он был преданным учеником святого Тарасия и некоторое время проживал в монастыре на берегу Черного моря. По преданию, молитвы святых могли наполнять пустые сосуды водой во время засухи.

Со временем Феофилакт стал епископом Никомидийским. На этом посту он активно занимался строительством храмов, больниц и приютов для сирот и вдов. Помимо этого, он разоблачал еретиков, за что был сослан и провел последние годы жизни в изгнании.

Традиции и приметы 8 марта

В Международный день прав женщин принято поздравлять прекрасную половину человечества и желать им успехов в жизни. В народе 8 марта было принято умываться холодной водой. Считалось, что это поможет сохранить молодость, красоту и крепкое здоровье.

Туман с утра – к заморозкам.

Увидеть аиста – к скорому потеплению.

Тепло и солнечно – к жаркому лету.

Что нельзя делать 8 марта

Заниматься уборкой, ремонтом, рукоделием — может грозить бедами и несчастьем.

Много радоваться, веселиться и смеяться — к слезам.

Гладить кошек — к проблемам со своим партнером.

Откладывать деньги на "черный день" — отложенное быстро потратится.

Праздники и события 8 марта

День землеустроителя в Украине

Международный день женского пивоварения

День корректорской правки

День отца в исламских странах (Father`s Day in Islamic Countries)

У кого именины 8 марта

Сегодня именины празднуют Афанасий, Лазарь, Феодорита, Иван и Владимир.

Напомним, что в первом месяце весны есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.