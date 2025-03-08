Церковне свято 8 березня: що не можна робити сьогодні, щоб уникнути злиднів

Дізнайтеся, як сьогодні можна зберегти молодість та красу

Сьогодні в Україні та світі відзначають День боротьби за права жінок, а згідно з новоюліанським церковним календарем, 8 березня православні віряни та греко-католики згадують преподобного Феофілакта Сповідника.

Феофілакт виріс у Константинополі за часів іконоборства. Він був відданим учнем святого Тарасія і якийсь час проживав у монастирі на березі Чорного моря. За переказами, молитви святих могли наповнювати порожні посудини водою під час посухи.

Згодом Феофілакт став єпископом Нікомідійським. На цій посаді він активно займався будівництвом храмів, лікарень та притулків для сиріт та вдів. Крім того, він викривав єретиків, за що був засланий і провів останні роки життя у вигнанні.

Традиції та прикмети 8 березня

У Міжнародний день прав жінок заведено вітати прекрасну половину людства та бажати їм успіхів у житті. У народі 8 березня було прийнято вмиватися холодною водою. Вважалося, що це допоможе зберегти молодість, красу та міцне здоров’я.

Туман зранку – до заморозків.

Побачити лелеку – до скорого потепління.

Тепло та сонячно – до спекотного літа.

Що не можна робити 8 березня

Займатися прибиранням, ремонтом, рукоділлям — може загрожувати бідами та нещастям.

Багато радіти, веселитись і сміятися — до сліз.

Гладити кішок — до проблем зі своїм партнером.

Відкладати гроші на "чорний день" — відкладене швидко витратиться.

Свята та події 8 березня

День землевпорядника в Україні

Міжнародний день жіночого пивоваріння

День коректорського виправлення

День батька в ісламських країнах (Father’s Day in Islamic Countries)

У кого іменини 8 березня

Сьогодні іменини святкують Опанас, Лазар, Феодорита, Іван та Володимир.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.