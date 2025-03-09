Что строго запрещено делать сегодня 9 марта в праздник Сорок Святых

Узнайте, что нельзя делать сегодня в важный церковный день

Ежегодно 9 марта православные верующие и греко-католики в Украине, согласно новоюлианскому календарю, отмечают день памяти Сорока мучеников Севастийских. Этих людей казнили в IV веке за преданность своей вере, и с тех пор они занимают особое место в христианстве.

В 320 году группа христианских воинов, известных как 40 мучеников Севастийских, была казнена за преданность своей вере в Иисуса Христа. Они стойко перенесли жестокие пытки и предпочли смерть отказу от своих убеждений. Их подвиг стал источником вдохновения для многих христиан.

Сегодня христиане по всему миру собираются в церквях, чтобы почтить подвиг мучеников и вознести молитвы о мире и благополучии. Молятся верующие святым о защите своих мужей и сыновей во время войны.

Традиции и приметы 9 марта

В этот день в народе было принято выпекать сорок булочек в виде жаворонков, которые символизируют души, устремляющиеся на небеса. Эти булочки нанизывали на ветки и развешивали в саду. Ими угощали детей, соседей и родных.

Гром гремит — будет холодным год.

Погода, что стоит на Сорок Святых, будет длиться 39 дней.

Прилетели жаворонки — к стабильному потеплению.

Распелись воробьи на улице — станет теплее.

Что нельзя делать 9 марта

Мыть полы — к слезам.

Заниматься тяжелым физическим трудом — все пойдет насмарку.

Давать в долг — деньги не вернут.

Злорадствовать, конфликтовать, проявлять агрессию — беды быстро придут.

Праздники и события 9 марта

День рождения Тараса Шевченко

Международный день ди-джея (World DJ Day)

День рождения куклы Барби

День работников геодезии и картографии

День домашних насекомых

День сухого шампуня

У кого именины 9 марта

Сегодня именины празднуют Александр, Дмитрий, Михаил, Сергей, Кирилл, Николай, Валерий, Алексей, Петр, Иван и Наталья.

Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.