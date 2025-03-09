Что строго запрещено делать сегодня 9 марта в праздник Сорок Святых
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Узнайте, что нельзя делать сегодня в важный церковный день
Ежегодно 9 марта православные верующие и греко-католики в Украине, согласно новоюлианскому календарю, отмечают день памяти Сорока мучеников Севастийских. Этих людей казнили в IV веке за преданность своей вере, и с тех пор они занимают особое место в христианстве.
В 320 году группа христианских воинов, известных как 40 мучеников Севастийских, была казнена за преданность своей вере в Иисуса Христа. Они стойко перенесли жестокие пытки и предпочли смерть отказу от своих убеждений. Их подвиг стал источником вдохновения для многих христиан.
Сегодня христиане по всему миру собираются в церквях, чтобы почтить подвиг мучеников и вознести молитвы о мире и благополучии. Молятся верующие святым о защите своих мужей и сыновей во время войны.
Традиции и приметы 9 марта
В этот день в народе было принято выпекать сорок булочек в виде жаворонков, которые символизируют души, устремляющиеся на небеса. Эти булочки нанизывали на ветки и развешивали в саду. Ими угощали детей, соседей и родных.
- Гром гремит — будет холодным год.
- Погода, что стоит на Сорок Святых, будет длиться 39 дней.
- Прилетели жаворонки — к стабильному потеплению.
- Распелись воробьи на улице — станет теплее.
Что нельзя делать 9 марта
- Мыть полы — к слезам.
- Заниматься тяжелым физическим трудом — все пойдет насмарку.
- Давать в долг — деньги не вернут.
- Злорадствовать, конфликтовать, проявлять агрессию — беды быстро придут.
Праздники и события 9 марта
- День рождения Тараса Шевченко
- Международный день ди-джея (World DJ Day)
- День рождения куклы Барби
- День работников геодезии и картографии
- День домашних насекомых
- День сухого шампуня
У кого именины 9 марта
Сегодня именины празднуют Александр, Дмитрий, Михаил, Сергей, Кирилл, Николай, Валерий, Алексей, Петр, Иван и Наталья.
Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.