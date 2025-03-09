Любил чай с ромом и появился на рублях непризнанного Приднестровья: 5 малоизвестных фактов о Тарасе Шевченко

"Телеграф" раскрывает интересные факты в 221-й день рождения выдающегося украинца

Сегодня, 9 марта, в Украине отмечают 211-ю годовщину со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Он был неординарным человеком – поэтом, писателем, художником, общественным и политическим деятелем, безнадежным романтиком. Однако это еще не все.

Некоторые интересные факты о Великом Кобзаре вы, вероятно, точно не знали, ведь о них не всегда пишут в школьных учебниках. В день рождения Шевченко "Телеграф" рассказывает о малоизвестных фактах из жизни поэта и не только.

Самые интересные факты о Тарасе Шевченко: топ-5

1. Рост и речевые способности. Шевченко был ростом 164 см и владел французским, польским языками и латынью.

2. Любимые напитки. Он любил чай с добавлением рома.

Коллаж "Телеграфа"

3. Модник своего времени. Несмотря на стереотипный образ в шапке и шубе, Шевченко был модником своего времени. Он шил костюмы по собственным эскизам и покупал дорогую обувь, следуя модным тенденциям.

Фото: Соцсети

4. Выкуп из крепостного права. Благодаря поддержке известных деятелей, таких как художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский, Шевченко был выкуплен из крепостного права за 2500 рублей — по тем временам сумма была значительной. Сегодня это примерно 1150 гривен.

5. Шевченко на рублях. В 2002 году на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики была введена новая 50-рублевая банкнота с портретом Тараса Шевченко на лицевой стороне.

Банкнота непризнанного Приднестровья номиналом в 50 рублей

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