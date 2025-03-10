Свет дорожает: сколько части украинцев придется платить с мая
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Подорожание на себе почувствуют не все
Уже через несколько месяцев часть украинцев вполне ощутит на себе груз тарифа на электроэнергию. Для тех, кто пользуется электроотоплением, сейчас цена имеет льготную часть — при потреблении до 2000 кВт∙ч/месяц включительно – 2,64 грн/кВт∙час.
Уже с 1 мая ситуация изменится – льготного тарифа больше не будет, стоимость будет стандартной 4,32 грн/кВт∙час. Следовательно, расходы украинцев на электроэнергию могут вырасти почти вдвое.
Причина такого повышения – то, что льготный тариф рассчитан на отопительный период, а за его пределами абоненты платят на общих началах. По данным "Телеграфа", действующий тариф 4,32 грн/кВт·ч также зафиксирован правительством только до 30 апреля. Законодатели изменений не прогнозируют, однако эксперты отмечают: после этой даты цена может вырасти.
Пока у правительства нет планов повышать тарифы на коммунальные услуги, цена на которые контролируется мораторием. Среди них – газ и отопление.
Как ранее сообщал "Телеграф", этот мораторий не действует на другие тарифы — обслуживание домов, вывоз мусора, водоснабжение и водоотвод. Компании-поставщики уже поднимают тарифы в зависимости от региона. К примеру, в Киеве плата за обслуживание домов выросла вдвое.