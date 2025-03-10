Свет дорожает: сколько части украинцев придется платить с мая

Подорожание на себе почувствуют не все

Уже через несколько месяцев часть украинцев вполне ощутит на себе груз тарифа на электроэнергию. Для тех, кто пользуется электроотоплением, сейчас цена имеет льготную часть — при потреблении до 2000 кВт∙ч/месяц включительно – 2,64 грн/кВт∙час.

Уже с 1 мая ситуация изменится – льготного тарифа больше не будет, стоимость будет стандартной 4,32 грн/кВт∙час. Следовательно, расходы украинцев на электроэнергию могут вырасти почти вдвое.

Причина такого повышения – то, что льготный тариф рассчитан на отопительный период, а за его пределами абоненты платят на общих началах. По данным "Телеграфа", действующий тариф 4,32 грн/кВт·ч также зафиксирован правительством только до 30 апреля. Законодатели изменений не прогнозируют, однако эксперты отмечают: после этой даты цена может вырасти.

Пока у правительства нет планов повышать тарифы на коммунальные услуги, цена на которые контролируется мораторием. Среди них – газ и отопление.

Как ранее сообщал "Телеграф", этот мораторий не действует на другие тарифы — обслуживание домов, вывоз мусора, водоснабжение и водоотвод. Компании-поставщики уже поднимают тарифы в зависимости от региона. К примеру, в Киеве плата за обслуживание домов выросла вдвое.