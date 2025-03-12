Японское имя для вашей собачки: 20 оригинальных кличек со смыслом

Такие имена подчеркнут характер песика и креативность хозяина

Как назвать собаку — вопрос ответственный, ведь кличка должна нравиться и вам и любимцу, быть недлинной и благозвучной. Именно так звучат некоторые японские слова, которые можно выбрать для имени своей собачки.

Варианты кличек для собак на японском предлагает сайт "Мир домашних животных". Важно, что эти интересные на слух слова имеют значение, которое может говорить о характере любимца или его внешности.

Клички на японском для собак-мальчиков

Бимо – легкий

Джун – послушный

Кейкей – имеющий блестящие способности

Кумико – ребенок

Мачико – счастливый

Ринго – яблочко

Фуку – счастье

Хоши – сын звезд

Айкидо – путь к душевному равновесию и гармонии

Анто – безопасный остров

Клички на японском для собак-девочек

Гати – изящная

Габи – невероятно красивая

Йоши – совершенство

Кавай – милая

Мики – стебель цветка

Хана – цветущая

Юки – снежинка

Тори – птичка

Ариза – благородная

Наоми – красивая

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