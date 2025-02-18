Собака породы Пса Патрона: сколько стоит щенок в Украине (фото)

Эта порода идеально подходит активным людям, которые готовы уделять большое внимание воспитанию и физическим нагрузкам собаки.

Пес Патрон — одна из самых известных служебных собак Украины. Маленькая, но отважная собачка породы джек-рассел-терьер стала символом взрывотехников ГСЧС, помогая находить мины и взрывоопасные предметы. Благодаря своей сообразительности, энергичности и харизме он завоевал сердца миллионов украинцев и людей по всему миру.

Малыша джек-рассел-терьера в Украине можно приобрести за 600 долларов США — 24,8 тыс. грн. За эти деньги обещают щенков с полным пакетом документов, родословной и правильным прикусом.

Объявление о продаже джек-рассел-терьера

Что это за порода?

Джек-рассел-терьер — это небольшая, но очень активная и умная собака. Порода была выведена в Великобритании для охоты на лис. Что нужно знать:

Компактные размеры – рост взрослой собаки составляет 25-30 см, вес – до 6-8 кг.

Острый ум – легко поддается дрессировке, любит работать и выполнять команды.

Высокоэнергичные – требует много физических нагрузок и прогулок.

Благодаря этим характеристикам джек-рассел-терьеры используются не только в качестве компаньонов, но и в служебных целях, в частности для поиска взрывчатки, как это делает Патрон.

Джек-рассел-терьер в детстве

Сколько стоит джек-рассел-терьер в Украине и мире?

После популярности Пса Патрона интерес к породе в Украине значительно вырос. Цена на щенков варьируется в зависимости от родословной, питомника и характеристик. В Украине за щенка категории домашнего любимца просят до 1000 долларов (41,3 тыс.грн), в мире стоимость может достигать 4000 долларов за элитных представителей породы (165,5 тыс.грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал о породе, словно сошедшей с постеров фильмов о Японии. Сиба-ину очень похожи на акита-ину из фильма "Хатико", однако значительно меньше по размеру.