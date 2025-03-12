Японське ім'я для вашого песика: 20 оригінальних кличок зі змістом

Такі імена підкреслять характер улюбленця та креативність господаря

Як назвати собаку — питання відповідальне, адже кличка має подобатися і вам і улюбленцю, бути не задовгою та милозвучною. Саме так звучать деякі японські слова, які можна обрати для імені свого песика.

Варіанти кличок для собак японською пропонує сайт "Світ домашніх тварин". Важливо, що ці цікаві на слух слова мають значення, яке може говорити про характер улюбленця, чи його зовнішність.

Клички японською для собак-хлопчиків

Бімо – легкий

Джун – слухняний

Кейкей – той, що має блискучі здібності

Куміко – дитина

Мачіко – щасливий

Рінго – яблучко

Фуку – щастя

Хоші – син зірок

Айкідо — шлях до душевної рівноваги та гармонії

Анто – безпечний острів

Клички японською для собак-дівчат

Гаті – витончена

Габі – неймовірно гарна

Йоші – досконалість

Кавай – мила

Мікі – стебло квітки

Хана – квітуча

Юкі – сніжинка

Торі – пташка

Арізу – шляхетна

Наомі – гарна

Як розповідав "Телеграф", в Україні продають декоративну собаку за десятки тисяч гривень. За той-пуделя розміром з долоньку просять 77 580 грн.