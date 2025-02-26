В Украине бесплатно отдают взрослого хаски: собака ищет дом из-за потери хозяина (фото)

Обычно цена на эту породу колеблется от 24 до 62 тысяч гривен

Порода хаски относится к тем собакам, которые мало болеют. В общем, хаски также известны своей внешностью, доброжелательным темпераментом и высоким уровнем энергии.

Такой собаке по имени Тиль ищут любящую семью в Днепре. Его отдают бесплатно. В объявлении сказано, что собака воспитана: "не грызет мебель и обувь, не трогает вещи со стола" и ладит с детьми. Животному уже шесть лет. Он здоров, кастрирован и не имеет аллергии. Неприхотлив в питании, однако макаронами кормить не стоит — расстройство желудка. Отдают Тиля из-за потери хозяина.

Голубые глаза – одна из характеристик породы

Хаски любят много гулять

Что известно о хаски

Хаски известны своим умом, верностью и сильной волей. Именно к породе хаски принадлежали собаки, сто лет назад доставившие сквозь метель вакцину на Аляске в США, в частности Балто. У этой породы голубые или разноцветные глаза. С хаски нужно много гулять и вычесывать ему мех.

Тиль

Тиль сейчас в Днепре

Обычно чистопородные хаски стоят от 600 до 1500 долларов США (24-62 тысячи грн), а за то, чтобы забрать из приюта в США нужно отдать от 150 до 500 долларов (6,2-20 тысяч грн).

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