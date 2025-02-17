Игривый японец со склонностью к медитации: сколько в Украине стоят экзотические шиба-ину (фото)

Собака также известна характерным выражением морды — она словно улыбается

Шиба-ину – самая маленькая из японских пород собак. Они похожи на лису, имеют густую двойную шерсть и стоячие треугольные уши. Они стали очень популярными, как и акита-ину, похожая японская порода, после выхода фильма "Хатико".

В Украине купить такой щенок можно за 900 долларов США. В гривневом эквиваленте — 37,3 тыс. грн. Владелец, кроме типичного описания породы, делает акцент на родословной. "Происхождение от замечательной племенной пары с подтвержденной родословной и безупречной репутацией", — говорится в объявлении.

Каждый щенок шиба-ину обойдется в немалую сумму

Что известно о шиба-ину

Шиба-ину (сиба-ину, шибакен) — это компактная, крепкая собака среднего размера, принадлежащая к группе шпицев. Его характерными чертами являются заостренные уши, густая шерсть и скрученный хвост. Породу часто сравнивают с акита-ину, поскольку шиба-ину является ее меньшей версией: взрослые самцы имеют рост около 39,5 см, а самки — 36,5 см.

Один из предлагаемых в объявлении щенков шиба-ину

Шерсть шиба-ину состоит из густого, мягкого подшерстка и жесткого верхнего слоя, который может быть рыжего, рыжевато-кунжутного (рыжего с черными защитными волосками), черно-коричневого или белого цвета. Уникальной особенностью этой породы является так называемый "крик Стекла" — при возбуждении или волнении собаки издают необычные высокие звуки. Шиба-ину также известны своей энергичностью, смелостью, верностью и склонностью к созерцанию.

Отличия от акита-ину

Разница между шиба-ину и акита-ину становится очевидной при непосредственном сравнении. Шиба-ину почти вдвое меньше акита-ину. Кроме того, породы отличаются характером: если акита-ину с возрастом становится спокойнее, то шиба-ину сохраняет высокую активность на протяжении всей жизни. Отметим, что в фильме "Хатико" снимали именно акиту.

Цена на шиба-ину

В Соединенных Штатах обычно стоит от 1400 до 2200 долларов (57,9 – 91 тыс.грн). Щенки, предназначенные для разведения или выставок, могут стоить даже 3500 долларов (145 тыс. грн).

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