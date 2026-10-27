Эксклюзив за 40 тысяч: Астафьева принарядилась для радиодиктанта (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Для эфира певица выбрала желтую бархатную модель
Во вторник, 27 октября, украинская модель, певица и ведущая Даша Астафьева прочитала Радиодиктант национального единства – 2026. В прямой трансляции экс-солистка группы "NikitA" появилась в стильном жакете Jasmine от украинского бренда PASKAL.
Стоимость такой модели составляет около 40 тысяч грн. Об этом сообщает "Телеграф".
Бархатный жакет с символом
Стоимость жакета на сайте PASKAL составляет €861. Модель представлена под названием VELVET JASMINE JACKET. Ее главная особенность – скульптурная форма с линиями, вдохновленными цветами.
У жакета овальный низ и мягко подчеркнутые плечи. Для подкладки использована металлизированная ткань memory. Модель выпущена в ограниченном количестве.
В эфире Астафьева дополнила яркий жакет стилизованным колоском, тонким украшением на шее и часами. Образ завершили круглые очки в темной оправе, короткие кудри и помада насыщенного оттенка.
Впервые текст читали два человека
В этом году радиодиктант впервые в его истории читали сразу два человека. Вместе с Астафьевой к акции присоединился учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков – обладатель звания лучшего учителя Украины 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine.
Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь. Радиодиктант традиционно приурочен ко Дню украинской письменности и языка. В 2026 году акцию провели в 27-й раз.
Как сообщал "Телеграф", сразу после радиодиктанта в соцсети Threads началось бурное обсуждение этого события. Больше всего комментариев досталось именно Астафьевой.