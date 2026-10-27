Эксклюзив за 40 тысяч: Астафьева принарядилась для радиодиктанта (фото)

Для эфира певица выбрала желтую бархатную модель

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Во вторник, 27 октября, украинская модель, певица и ведущая Даша Астафьева прочитала Радиодиктант национального единства – 2026. В прямой трансляции экс-солистка группы "NikitA" появилась в стильном жакете Jasmine от украинского бренда PASKAL.

Стоимость такой модели составляет около 40 тысяч грн. Об этом сообщает "Телеграф".

Даша Астафьева присоединилась к чтению Радиодиктанта национального единства – 2026

Бархатный жакет с символом

Стоимость жакета на сайте PASKAL составляет €861. Модель представлена под названием VELVET JASMINE JACKET. Ее главная особенность – скульптурная форма с линиями, вдохновленными цветами.

У жакета овальный низ и мягко подчеркнутые плечи. Для подкладки использована металлизированная ткань memory. Модель выпущена в ограниченном количестве.

Бархатный жакет Jasmine от PASKAL стоит €861

В эфире Астафьева дополнила яркий жакет стилизованным колоском, тонким украшением на шее и часами. Образ завершили круглые очки в темной оправе, короткие кудри и помада насыщенного оттенка.

Для эфира Астафьева дополнила желтый жакет брошью и круглыми очками

Впервые текст читали два человека

В этом году радиодиктант впервые в его истории читали сразу два человека. Вместе с Астафьевой к акции присоединился учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков – обладатель звания лучшего учителя Украины 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine.

Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь. Радиодиктант традиционно приурочен ко Дню украинской письменности и языка. В 2026 году акцию провели в 27-й раз.

Впервые в истории акции текст радиодиктанта читали два человека

Как сообщал "Телеграф", сразу после радиодиктанта в соцсети Threads началось бурное обсуждение этого события. Больше всего комментариев досталось именно Астафьевой.