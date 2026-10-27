Укр

Эксклюзив за 40 тысяч: Астафьева принарядилась для радиодиктанта (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Даша Астафьева Новость обновлена 27 октября 2026, 13:46
Даша Астафьева. Фото instagram.com/da_astafieva

Для эфира певица выбрала желтую бархатную модель

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Во вторник, 27 октября, украинская модель, певица и ведущая Даша Астафьева прочитала Радиодиктант национального единства – 2026. В прямой трансляции экс-солистка группы "NikitA" появилась в стильном жакете Jasmine от украинского бренда PASKAL.

Стоимость такой модели составляет около 40 тысяч грн. Об этом сообщает "Телеграф".

Даша Астафьева в желтом жакете и участники радиодиктанта за партами с украинскими флажками в Харькове
Даша Астафьева присоединилась к чтению Радиодиктанта национального единства – 2026

Бархатный жакет с символом

Стоимость жакета на сайте PASKAL составляет €861. Модель представлена под названием VELVET JASMINE JACKET. Ее главная особенность – скульптурная форма с линиями, вдохновленными цветами.

У жакета овальный низ и мягко подчеркнутые плечи. Для подкладки использована металлизированная ткань memory. Модель выпущена в ограниченном количестве.

Страница PASKAL с моделью в желтом жакете VELVET JASMINE JACKET и ценой €861 EUR
Бархатный жакет Jasmine от PASKAL стоит €861

В эфире Астафьева дополнила яркий жакет стилизованным колоском, тонким украшением на шее и часами. Образ завершили круглые очки в темной оправе, короткие кудри и помада насыщенного оттенка.

Даша Астафьева в круглых очках и желтом жакете с брошью читает текст с папки в студии
Для эфира Астафьева дополнила желтый жакет брошью и круглыми очками

Впервые текст читали два человека

В этом году радиодиктант впервые в его истории читали сразу два человека. Вместе с Астафьевой к акции присоединился учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков – обладатель звания лучшего учителя Украины 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine.

Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь. Радиодиктант традиционно приурочен ко Дню украинской письменности и языка. В 2026 году акцию провели в 27-й раз.

Артур Пройдаков, Даша Астафьева и участница эфира сидят за студийным столом с бумагами и планшетом
Впервые в истории акции текст радиодиктанта читали два человека

Как сообщал "Телеграф", сразу после радиодиктанта в соцсети Threads началось бурное обсуждение этого события. Больше всего комментариев досталось именно Астафьевой.

Теги:
#Украина #Даша Астафьева #Радиодиктант