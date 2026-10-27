В Украине предлагают выплачивать семьям по 8 000 грн на каждого члена семьи: о чем идет речь

На эту работу предлагается отвести до трех месяцев

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Базовую социальную помощь в Украине предлагают увеличить с 4500 до 8000 гривен в месяц на каждого члена семьи. Автор инициативы призывает пересмотреть размер господдержки с учетом роста стоимости жизни и ежегодно повышать выплаты.

Об этом говорится в электронной петиции на сайте Кабинета министров Украины.

Что предлагают изменить

Автор обращения Галина Вихристенко предлагает увеличить базовую социальную помощь с 4500 до 8000 гривен в месяц на каждого члена семьи. По ее мнению, размер поддержки нужно определять с учетом реальных расходов домохозяйств на продукты, лекарства, транспорт, аренду жилья и коммунальные услуги.

В петиции также говорится о потребностях семей с детьми, многодетных семей, одиноких родителей и малообеспеченных граждан. Установленный государством прожиточный минимум, отмечает автор, не всегда отражает фактическую стоимость основных товаров и услуг.

Автор предлагает не ограничиваться повышением суммы: она также призывает создать прозрачный механизм пересмотра помощи. При этом следует учитывать официальный индекс потребительских цен, стоимость базового набора товаров и услуг и возможности государственного бюджета.

Петиция о повышении базовой социальной помощи пока не набрала нужное число подписей

Как могут пересматривать выплаты

Автор петиции предлагает поручить Кабинету министров оценить, какие изменения нужны в законодательстве, а Министерству социальной политики вместе с Министерством финансов – подготовить финансово-экономическое обоснование повышения помощи.

На эту работу предлагается отвести до трех месяцев. В течение шести месяцев автор призывает правительство утвердить соответствующие изменения в пределах своих полномочий, а при необходимости – внести законопроект в Верховную Раду.

Также предлагается ежегодно пересматривать размер помощи и предусмотреть возможность увеличивать ее на 2000 гривен на каждого члена семьи. Окончательная сумма будет зависеть от результатов экономических расчетов и финансовых возможностей государства.

Что предлагают изменить в выплатах. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Будут ли украинцам выплачивать по 8000 гривен

Пока это только предложение, изложенное в электронной петиции. Ее регистрация не означает, что новую выплату введут автоматически или уже существующую помощь повысят.

Чтобы реализовать предложение, уполномоченные органы должны принять соответствующие решения. При необходимости понадобятся изменения в законодательстве и определение источников финансирования.

Петицию зарегистрировали 26 октября 2026 года. На момент проверки на ее странице было указано, что для поддержки нужно собрать 25 тысяч подписей, а до окончания сбора оставалось 92 дня.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 10%, а потребительские цены за месяц выросли на 2,1%. В качестве наглядного примера: маленькие батончики Snickers, Twix и Bounty подорожали с 12–19 грн в 2022 году до 35–38 грн, а голубые сыры Bergader и Bavaria Blu – с 30–60 до 95–150 грн. Такое сравнение помогает понять, почему рост стоимости жизни приводят как аргумент за пересмотр базовой социальной помощи, но само по себе не подтверждает, что ее следует установить на уровне 8000 грн: в петиции предлагается оценивать расходы домохозяйств и учитывать индекс потребительских цен.