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Недавно подарила ему первенца: что известно о жене убитого одесского активиста Ганула и как она выглядит

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Демьян Ганул был в браке с Жанной Вознюк Новость обновлена 14 марта 2025, 12:38
Демьян Ганул был в браке с Жанной Вознюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Демьян был женат на одесском фитнес-тренере

Сегодня, 14 марта, в центре Одессы был убит неизвестным украинский активист Демьян Ганул. 31-летний мужчина не так давно впервые стал отцом.

Ганул был женат на фитнес-тренере и блогере Жанне Вознюк. "Телеграф" рассказывает, что известно о жене активиста и как она выглядит.

Жанна Вознюк — что о ней известно

Фитнес-тренер из Одессы. Жанна вышла замуж за известного одесского активиста и волонтера Демьяна Ганула в апреле 2024 года.

жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
демьян ганул жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk

В октябре 2024 года у пары родилась дочь Сара.

жена демьяна ганула жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
демьян ганул дочь сара
Фото: instagram.com/demian.ganul

16 февраля 2025 года Демьян и Жанна крестили девочку. "Фото, где малышка плачет, намеренно не публикую, потому что украинцы не плачут", — написал в тот день в соцсети Ганул.

демьян ганул жанна вознюк дочь сара
Фото: instagram.com/demian.ganul

В социальных сетях Вознюк обычно делится контентом, который связан со здоровым образом жизни и фитнесом. Также девушка иногда выкладывала фото с любимым Демьяном.

демьян ганул жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
жанна вознюк
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk
жанна вознюк жена ганула
Фото: instagram.com/zhannavoznjuk

Убийство Демьяна Ганула

Проукраинского активиста застрелили в Одессе в пятницу, 14 марта 2025 года. Полиция начала уголовное производство по факту убийства, а в городе ввели план-перехват "Сирена". Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Ганул писал заявления начальнику СБУ и начальнику полиции Одессы с требованием обеспечить себе защиту еще в июле прошлого года. Это связано с тем, что россияне "объявили охоту на него" и предлагали за это вознаграждение.

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#Демьян Ганул #Жанна Вознюк