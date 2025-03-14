Недавно подарила ему первенца: что известно о жене убитого одесского активиста Ганула и как она выглядит
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Демьян был женат на одесском фитнес-тренере
Сегодня, 14 марта, в центре Одессы был убит неизвестным украинский активист Демьян Ганул. 31-летний мужчина не так давно впервые стал отцом.
Ганул был женат на фитнес-тренере и блогере Жанне Вознюк. "Телеграф" рассказывает, что известно о жене активиста и как она выглядит.
Жанна Вознюк — что о ней известно
Фитнес-тренер из Одессы. Жанна вышла замуж за известного одесского активиста и волонтера Демьяна Ганула в апреле 2024 года.
В октябре 2024 года у пары родилась дочь Сара.
16 февраля 2025 года Демьян и Жанна крестили девочку. "Фото, где малышка плачет, намеренно не публикую, потому что украинцы не плачут", — написал в тот день в соцсети Ганул.
В социальных сетях Вознюк обычно делится контентом, который связан со здоровым образом жизни и фитнесом. Также девушка иногда выкладывала фото с любимым Демьяном.
Убийство Демьяна Ганула
Проукраинского активиста застрелили в Одессе в пятницу, 14 марта 2025 года. Полиция начала уголовное производство по факту убийства, а в городе ввели план-перехват "Сирена". Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.
Ганул писал заявления начальнику СБУ и начальнику полиции Одессы с требованием обеспечить себе защиту еще в июле прошлого года. Это связано с тем, что россияне "объявили охоту на него" и предлагали за это вознаграждение.