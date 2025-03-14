На нас охотятся: Стерненко сделал заявление после убийства Ганула

Он предупредил, что россияне охотятся на активных украинцев

Демьян Ганул, украинский активист был убит посреди белого дня в центре Одессы 14 марта. После этого активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о слежке за собой.

"Никто из нас не в безопасности. Россияне охотятся за украинскими активистами, волонтерами, общественными деятелями. Несколько месяцев назад мы также обнаруживали слежку за мной. Лица, которые его организовали, находятся за границей и работают на российские спецслужбы", — написал Стерненко в Facebook.

Что известно об убийстве Ганула

Известный общественный активист из Одессы Демьян Ганул, по предварительным данным, был убит двумя выстрелами. По данным местных пабликов, в Одессе ввели план-перехват "Сирена", ищут стрелка. Разыскивают неизвестного в военной форме, вероятно, стрелявшего в активиста.

Кто такой Сергей Стерненко

Известный общественный деятель и волонтер. После начала полномасштабного вторжения России Стерненко присоединился к территориальной обороне Киева. Он ведет популярный YouTube-канал и активно занимается сбором средств на нужды ВСУ. В частности, Стерненко организовал программу "Небесный русорез", собрав около 70 миллионов гривен на дроны, предназначенные для уничтожения российских разведывательных беспилотников. В то же время, Стерненко был фигурантом сразу нескольких уголовных дел и даже сидел в СИЗО.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре 2024 года Стерненко принял участие во встрече волонтеров и представителей общественности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Это произошло вскоре после того, как активист обратился к главкому с претензиями из-за "слива" его личных данных.