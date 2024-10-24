Известный одесский активист стал отцом и опубликовал трогательное фото

Радостная новость

В четверг, 24 октября, одесский активист и волонтер Демьян Ганул рассказал о том, что у него родилась дочь. Девочку решили назвать Сарой и новоиспеченный отец поприветствовал малышку в Украине.

Об этом Ганул написал в своем Telegram-канале. Он поблагодарил всех за поздравления и подчеркну, что "у него глаза мокрые от счастья".

"Сегодня я стал отцом самой лучшей девочки в мире. Сарочка, преветствую тебя в Украине, будь мне здорова и счастлива, я все для этого сделаю. Глаза мокрые, от счастья", — написал Ганул.

Он также поблагодарил всех за поздравления и опубликовал трогательный снимок из роддома. На фото видно, что Ганул держит на груди новорожденную девочку в белом пледе.

Вероятнее всего его супруге делали кесарево сечение и отец до завершения операции согревал младенца своим теплом.

В апреле этого года Ганул рассказал подписчикам о своей женитьбе на блогере и фитнес-тренере Жанне Вознюк.

Затем в соцсетях он сообщил о том, что они с супругой ждут дочку.

Демьян Ганул: что о нем известно

Украинский активист, общественный деятель, блогер и волонтер. Родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кропивницкой области.

Ганул является основателем и руководителем общественной организации "Уличный фронт". Он был активным участником Революции Достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.

В 2014–2016 годах руководитель силового блока Правого Сектора в Одессе.

Являлся организатором акции возвращения Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек в городе и на побережье

Баллотировался в депутаты в городской совет Одессы на выборах 2020 года от политической силы Национальный корпус, но партия не преодолела 5-процентный барьер.

В апреле 2020 года, ночью неизвестные сожгли автомобиль Демьяна Ганула. Сам он связывает это со своей общественной деятельностью, а СМИ отмечают, что накануне Ганул писал о том, как полицейские и чиновники убивают птиц из Красной книги.Среди одесситов распространено мнение, что поджог автомобиля Ганула связан с его борьбой с представителями пророссийских сил в городе.

Летом того же года неизвестные обстреляли авто, в котором передвигался Ганул. В машину стреляли из травматического оружия и нападавшие ехали на двух автомобилях: Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.

Еще один инцидент с нападением на авто Ганула и последующим его поджогом произошел в ноябре 2020 года. Тогда неизвестные разбили его автомобиль BMW X5. Через несколько часов после этого, авто было сожжено на СТО.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные мужчины в военной форме напали и избили Демьяна Ганула, когда тот пришел на встречу с ними в кафе для решения вопросов, связанных с волонтерством.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Демьян Ганул написал заявления начальнику Службы безопасности Украины и начальнику полиции Одессы с требованием обеспечить себе защиту. Это связано с тем, что россияне "объявили охоту на него" и предлагают за это вознаграждение.