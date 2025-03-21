Был "серым кардиналом" при Зеленском, а сейчас сравнивает себя с Маском: где сейчас "шепчущий на ухо" Андрей Богдан

За время своей карьеры он был вовлечен в несколько скандалов

Бывший глава Администрации Президента (сейчас Офис Президента, ОП) в свое время был советником Игоря Коломойского и имел важную должность при президентстве Януковича. Где сейчас Андрей Богдан, чем занимается и как выглядит — далее в материале.

Родился 3 декабря 1976 года во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко в 1998 году, а в 2007 году получил квалификацию экономиста и специалиста по финансам.

С 1998 года Богдан был юрисконсультом в частном и государственном секторах, а с 2008 года начинает заниматься политикой. С 2008 по 2010 год был заместителем министра юстиции Украины, 2010-2011 года — заместителем министра Кабинета министров Украины — правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, а с февраля — советником премьер-министра Украины, предателя Николая Азарова. По март 2014 года был Правительственным уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики при Януковиче.

Кроме того, Богдан занимал должность внештатного советника главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и выступал в качестве адвоката экс-лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана.

Андрей Богдан и Геннадий Корбан во время заседания Апелляционного суда Киева, 10 февраля 2016 года. Фото: УНИАН

Богдан и Зеленский

В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был юридическим советником Владимира Зеленского. После победы руководителя "Квартала 95", 21 мая 2019 года Богдан возглавил Администрацию президента Украины. Его назначение вызвало резонанс: его связывали с олигархом Коломойским, а также указывали на нарушение закона "Об очищении власти", запрещавшего занимать госдолжности экс-чиновникам времен Януковича. Позже он стал главой обновленного Офиса Президента и приобрел репутацию "серого кардинала" президента. В это время "шепчущий на ухо" Зеленскому Богдан становиться интернет-мемом.

Богдан что-то подсказывал Зеленскому на любых публичных мероприятиях. Фото: nv.ua

Находясь в должности, Богдан конфликтовал со СМИ. Он заявлял, что власти не нужны журналисты для общения с обществом, а также обвинял их в коррупции. 11 февраля 2020 года Богдан был уволен и после отставки он открыто критиковал политику самого Зеленского.

Где сейчас Андрей Богдан

В последние годы Богдан редко появляется в публичном пространстве. В 2023 году на своей странице в Фейсбуке он публиковал сообщения о поддержке ВСУ и фото с прифронтовых городов Украины.

В декабре 2024 года журналистка "Телеграфа" Марина Шашкова в материале "Миссия – остановить Арестовича. Что думают в Раде и ОП об участии мигрантов в предстоящих выборах", цитируя своих источников, написала, что сейчас Богдан находится за границей (имеет отсрочку от мобилизации из-за наличия 4 детей — ред.) и он "хочет баллотироваться с новым политическим проектом" в возможных предстоящих президентских выборах.

Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан-100001919342118, 2023 год

Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан-100001919342118, 2023 год

В феврале 2025 года Богдан обновил фотографию профиля в социальной сети, заменив ее на изображение Илона Маска, которого неофициально называют "вторым президентом США". Сейчас основатель SpaceX является руководителем департамента эффективности и старшим советником президента США в администрации Дональда Трампа.

Напомним, что в США американцы выступают против компании Маска и его масштабное сокращение федерального правительства. Особенно страдают по всей стране автосалоны Tesla.

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