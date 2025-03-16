Роскошное поместье за 4-метровым забором: как выглядит дом первого президента Украины Кравчука в Конча-Заспе

Политик был владельцем огромного трехэтажного особняка

Как показывает практика, украинские президенты чаще выбирают для проживания элитные дачные поселки и собственные поместья, а не квартиры. Особой популярностью среди политиков до сих пор пользуется район на юге Киева — Конча-Заспа. К примеру, там живет Юлия Тимошенко. Имел там недвижимость уже покойный первый президент Украины Леонид Кравчук.

В 2014 году к экс-главе государства приехали с визитом активисты движения "Без парканів". На вопрос о причинах возведения огромного, 4-метрового железного забора вокруг дома Кравчук ответил, что это вынужденная мера: "Устаешь, когда постоянно кто-то заглядывает".

Как выглядит особняк Леонида Кравчука в Конча-Заспе

Территория небольшая, но ухоженная. На ней находятся трехэтажный особняк, летний домик, гараж и несколько хозяйственных построек. В особняк бывший президент активистов не пустил, но показал летний домик с мангалом, где он больше всего любил отдыхать с семьей.

Особая гордость была у Кравчука — фруктовый сад с яблоками, выращенный его собственными руками.

Интересно, что в 2012 году политик заявил, что живет в собственном частном доме, а не на госдаче. Так он отреагировал на новость о том, что на госдачи в Конча-Заспе потратят 50 млн гривен бюджетных средств. "Еще раз говорю вам, что я не пользуюсь государственной резиденцией, а живу в той же Конча-Заспе, но в собственном доме", — заверил тогда первый президент Украины.

Кстати, дом Кравчука находится по соседству с особняком Леонида Кучмы. Ранее "Телеграф" показывал дом политика в его родном селе на Черниговщине.