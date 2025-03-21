"Автор разгона Евромайдана": где сейчас Сергей Левочкин из ОПЗЖ

Политик входил в рейтинг самых богатых людей Украины

Народный депутат Сергей Левочкин, который был одним из лидеров запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ (сейчас "Платформа за жизнь и мир"), был вовлечен во многие политические скандалы. Куда пропал политик и как выглядит — читайте далее в материале "Телеграфа".

Родился 17 июля 1972 года в Киеве. Его отец Владимир Левочкин был генерал-полковником милиции и возглавлял Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний Украины.

В 1993 году Левочкин окончил Киевский национальный экономический университет, где получил специальность "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В 1997 году стал Кандидатом экономических наук. В 2002 году он также окончил Украинскую академию внешней торговли по направлению "Международное право".

С 1996 по 1999 годы Левочкин занимался предпринимательской деятельностью, параллельно был советником губернатора Донецкой области Януковича. С 1999 года он работал консультантом, референтом и помощником президента Кучмы. В 2002–2005 годах был его первым помощником, а затем занимал должность советника председателя ВРУ Литвина. С февраля 2007 года — член Партии регионов. В 2010–2014 годах Левочкин возглавлял Администрацию президента беглеца-Януковича. Помимо этого, он неоднократно избирался народным депутатом Украины VI, VIII и IX созывов.

Занимая ключевое место в команде Януковича, политик активно влиял на медиапространство в Украине. Он контролировал значительную часть медиаактивов, включая пророссийский телеканал "Интер".

Левочкин также известен своими связями с российско-украинской газовой компанией RosUkrEnergo. Также широко известно о его дружеских отношениях с одним из совладельцев – Дмитрием Фирташем. В 2016 году депутат Сергей Лещенко заявил о наличии связей между директорами офшорных компаний Левочкина и владельцами акций RosUkrEnergo.

Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Фото: apostrophe

СМИ часто использовали разные характеристики в отношении Сергея Левочкина. Его описывали как "серым кардиналом" украинской политики, "куратором медиа-империи", а также "архитектором разгона Майдана". Так назвал члена ОПЗЖ 23 ноября 2016 года тогдашний Министр внутренних дел Арсен Аваков. Левочкина также обвинял в организации разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 года сам Янукович.

В 2014 году издание "Новое время" включило Левочкина в рейтинг самых состоятельных украинцев. Тогда он занял 27-ю позицию с состоянием в 258 миллионов долларов.

Где сейчас Сергей Левочкин

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году нардеп покинул страну. Согласно расследованию журналистов "Схем", он проживает в особняке на Лазурном берегу Франции. В апреле 2023 года журналисты "УП" сообщили, что Левочкин и Григорий Суркис летали в Вену на встречу с Фирташем. В июле 2023 года Левочкин вместе с Григорием Суркисом и Александром Пузановым пересекли границу и отправились в Польшу.

Левочкин в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо"

За весь период полномасштабной войны он провел в Украине менее восьми дней, а статус нардепа предоставлял ему право на выезд за пределы страны. В сентябре 2024 года стало известно, что Левочкин оформил опекунство над своей матерью, что позволило ему продолжать выезжать за границу даже в условиях военного положения.

Напомним, что на днях умер первый премьер-министр Украины. "Телеграф" писал, что известно о Витольде Фокине.