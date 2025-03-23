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Церковный праздник 23 марта: от чего нужно сегодня отказаться, чтобы не ускользнули деньги

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня праздник - День святого Никона
Какой сегодня праздник - День святого Никона. Фото Freepik

Узнайте, что сделать в этот день, чтобы в доме воцарилась гармония

В это воскресенье православные и греко-католики почитают преподобного Никона Печерского. До перехода на новоюлианский церковный календарь день памяти святого отмечался 5 апреля.

Никон Печерский жил в XI веке и был одним из основателей Киево-Печерской лавры. Он посвятил свою жизнь строительству храмов и монастырей, проповеди христианства и постригу новоприбывших монахов. Однако его деятельность вызвала недовольство киевского князя Изяслава, из-за чего святого сослали на дальний полуостров.

Несмотря на испытания Никон продолжил духовный подвиг: он много молился, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Позже он вернулся в Киево-Печерскую лавру, где был избран игуменом. Преподобный скончался в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах святого Антония.

Традиции и приметы 23 марта

В прежние времена Никонов день посвящали наведению чистоты и порядка в доме, во дворе, в саду и на огороде. Считалось, что так в семье воцарится уют, гармония и удача. Кроме того, наши предки 23 марта начинали высаживать яблони, груши, смородину и другие ягодные кусты.

отец и сын садят яблоню
Фото: freepik
  • Ясное и звездное небо — к заморозкам.
  • Кошка чихает — к дождю.
  • Днем жарко, а ночью наступает холод — к хорошей погоде.
  • Вокруг солнца круги — к богатому урожаю.

Что нельзя делать 23 марта

  • Перебирать фасоль, горох и крупы — это сулит бедность.
  • Тратить деньги впустую — спонтанные покупки могут привести к финансовой яме.
  • Давать пустые обещания — судьба накликает беду.
  • Выбрасывать хлебные крошки — к продолжительным проблемам.

Праздники и события 23 марта

  • Всемирный день метеорологии
  • День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами)
  • День атеиста
  • Международный день "OK"
  • День правовых знаний

У кого именины 23 марта

Сегодня свои именины празднуют Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Никон и Сергей.

Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины