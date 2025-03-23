Церковный праздник 23 марта: от чего нужно сегодня отказаться, чтобы не ускользнули деньги
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Узнайте, что сделать в этот день, чтобы в доме воцарилась гармония
В это воскресенье православные и греко-католики почитают преподобного Никона Печерского. До перехода на новоюлианский церковный календарь день памяти святого отмечался 5 апреля.
Никон Печерский жил в XI веке и был одним из основателей Киево-Печерской лавры. Он посвятил свою жизнь строительству храмов и монастырей, проповеди христианства и постригу новоприбывших монахов. Однако его деятельность вызвала недовольство киевского князя Изяслава, из-за чего святого сослали на дальний полуостров.
Несмотря на испытания Никон продолжил духовный подвиг: он много молился, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Позже он вернулся в Киево-Печерскую лавру, где был избран игуменом. Преподобный скончался в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах святого Антония.
Традиции и приметы 23 марта
В прежние времена Никонов день посвящали наведению чистоты и порядка в доме, во дворе, в саду и на огороде. Считалось, что так в семье воцарится уют, гармония и удача. Кроме того, наши предки 23 марта начинали высаживать яблони, груши, смородину и другие ягодные кусты.
- Ясное и звездное небо — к заморозкам.
- Кошка чихает — к дождю.
- Днем жарко, а ночью наступает холод — к хорошей погоде.
- Вокруг солнца круги — к богатому урожаю.
Что нельзя делать 23 марта
- Перебирать фасоль, горох и крупы — это сулит бедность.
- Тратить деньги впустую — спонтанные покупки могут привести к финансовой яме.
- Давать пустые обещания — судьба накликает беду.
- Выбрасывать хлебные крошки — к продолжительным проблемам.
Праздники и события 23 марта
- Всемирный день метеорологии
- День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами)
- День атеиста
- Международный день "OK"
- День правовых знаний
У кого именины 23 марта
Сегодня свои именины празднуют Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Никон и Сергей.
Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.