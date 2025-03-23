Церковный праздник 23 марта: от чего нужно сегодня отказаться, чтобы не ускользнули деньги

Узнайте, что сделать в этот день, чтобы в доме воцарилась гармония

В это воскресенье православные и греко-католики почитают преподобного Никона Печерского. До перехода на новоюлианский церковный календарь день памяти святого отмечался 5 апреля.

Никон Печерский жил в XI веке и был одним из основателей Киево-Печерской лавры. Он посвятил свою жизнь строительству храмов и монастырей, проповеди христианства и постригу новоприбывших монахов. Однако его деятельность вызвала недовольство киевского князя Изяслава, из-за чего святого сослали на дальний полуостров.

Несмотря на испытания Никон продолжил духовный подвиг: он много молился, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Позже он вернулся в Киево-Печерскую лавру, где был избран игуменом. Преподобный скончался в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах святого Антония.

Традиции и приметы 23 марта

В прежние времена Никонов день посвящали наведению чистоты и порядка в доме, во дворе, в саду и на огороде. Считалось, что так в семье воцарится уют, гармония и удача. Кроме того, наши предки 23 марта начинали высаживать яблони, груши, смородину и другие ягодные кусты.

Фото: freepik

Ясное и звездное небо — к заморозкам.

Кошка чихает — к дождю.

Днем жарко, а ночью наступает холод — к хорошей погоде.

Вокруг солнца круги — к богатому урожаю.

Что нельзя делать 23 марта

Перебирать фасоль, горох и крупы — это сулит бедность.

Тратить деньги впустую — спонтанные покупки могут привести к финансовой яме.

Давать пустые обещания — судьба накликает беду.

Выбрасывать хлебные крошки — к продолжительным проблемам.

Праздники и события 23 марта

Всемирный день метеорологии

День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами)

День атеиста

Международный день "OK"

День правовых знаний

У кого именины 23 марта

Сегодня свои именины празднуют Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Никон и Сергей.

Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.