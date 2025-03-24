Канун праздника Благовещенье 2025: что строго запрещено делать в этот день

Что делали наши предки накануне большого праздничного дня — читайте в материале "Телеграфа"

В понедельник православные и греко-католики отмечают канун одного из важнейших праздников после Пасхи и Рождества Христова — Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно, согласно церковному календарю по новоюлианскому стилю, отмечается 25 марта, во вторник (7 апреля по-старому).

Перед большим двунадесятым праздником христиане тщательно готовятся. К примеру, 24 марта люди больше молятся, посещают церковь, исповедуются и причащаются, ведь праздник приходится на Великий пост 2025. Также верующие стараются завершить все важные дела, ведь в сам праздничный день принято отдыхать от работы и забот.

Несмотря на строжайший пост, в этот день разрешается рыба, растительное масло и вино. Многие украинцы готовят особые постные блюда, чтобы отметить праздник с теплом и радостью.

Традиции и приметы 24 марта

В старину в этот день наши предки разжигали большой костер, в котором сжигали старые и испорченные за зиму вещи. Незамужние девушки старались присутствовать на вечернем богослужении перед Благовещением. Считалось, что так можно ускорить встречу с суженым.

Фото: freepik

Если ночь теплая, то скоро окончательно установится весенне тепло.

Если к 24 марту полностью сошел снег, то его больше не будет.

Жаворонок поет — быть теплу.

Жаркий день — впереди предстоят заморозки.

Что нельзя делать 24 марта

Ходить или приглашать в гости — можно отдать другим свое семейное благополучие.

Заниматься рукоделием — так можно спровоцировать появление преград на пути к цели.

Оставлять дома беспорядок и мусор — весь негатив в доме копиться будет.

Сквернословить или ругаться — можно привлечь нечисть в дом.

Праздники и события 24 марта

Международный день борьбы с депрессией

Всемирный день борьбы с туберкулезом

День врача-фтизиатра

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека

Международный день достижений (International Day for Achievers)

У кого именины 24 марта

Сегодня свои именины празднуют Артем, Петр, Мартин, Яков, Стефан и Захар.

Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.