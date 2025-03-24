Необычная стелла из бальзамированных роз: как выглядит могила единственного брата Ахметова и что о нем известно
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Мужчины не стало за год до полномасштабного вторжения России
Известный украинский миллиардер Ринат Ахметов не только отец двух сыновей. У самого олигарха был старший брат, о котором мало кто знает среди украинцев. Мужчина умер за год до полномасштабного вторжения России в Украину.
Игоря Ахметова не стало на 60 году жизни. "Телеграф" рассказывает, что известно о родном брате бизнесмена, где он похоронен и как выглядит его могила.
Игорь Ахметов — что о нем известно
О старшем брате Ахметова известно не очень много. В молодости он работал шахтером, но оставил эту профессию после перенесенного туберкулеза. В дальнейшем он был связан с бизнесом своего младшего брата Рината. Согласно официальной информации, Игорь Ахметов являлся основателем и бенефициаром компаний "Торговый центр "Белый лебедь"", "Укринком", "Деметра Компани", "Артвайнери" и "Артвин".
"Игорь Леонидович был большим поклонником футбола и преданным болельщиком "Шахтера". Он много лет посещал домашние матчи в Донецке, всегда всем сердцем поддерживал команду, делил с ней горечь поражений и радовался ее победам. Игорь Ахметов очень тонко чувствовал и понимал игру, мудрыми советами и делами помогал строить современный "Шахтер", до последнего дня оставаясь частью нашей "горняцкой семьи", — сообщалось на сайте ФК "Шахтер".
Игорь Ахметов умер 24 января 2021 года. Мужчине было всего 59 лет. Причины смерти неизвестны.
Как выглядит могила Игоря Ахметова
Его похоронили на одном из кладбищ Киевщины, в отдельном секторе, предназначенном для захоронений по мусульманским религиозным канонам, сообщали авторы сайта "Великий Київ" в 2021 году. Спустя более полугода после похорон ландшафтные дизайнеры тщательно обустроили место захоронения. Тогда сообщалось, что сотрудники кладбища тщательно ухаживают за участком: на могиле Игоря Ахметова ежедневно появлялись свежие цветы. Сама территория находится под охраной.
Памятник выполнен в аскетичном стиле, в соответствии с мусульманскими традициями — без фотографий и лишних скульптур. Рядом установлена прозрачная вакуумная стена из белых бальзамированных роз, а сама могила устлана красными цветами.
Напомним, что на днях умер первый премьер-министр Украины. "Телеграф" писал, что известно о Витольде Фокине.