Необычная стелла из бальзамированных роз: как выглядит могила единственного брата Ахметова и что о нем известно

Мужчины не стало за год до полномасштабного вторжения России

Известный украинский миллиардер Ринат Ахметов не только отец двух сыновей. У самого олигарха был старший брат, о котором мало кто знает среди украинцев. Мужчина умер за год до полномасштабного вторжения России в Украину.

Игоря Ахметова не стало на 60 году жизни. "Телеграф" рассказывает, что известно о родном брате бизнесмена, где он похоронен и как выглядит его могила.

Игорь Ахметов — что о нем известно

О старшем брате Ахметова известно не очень много. В молодости он работал шахтером, но оставил эту профессию после перенесенного туберкулеза. В дальнейшем он был связан с бизнесом своего младшего брата Рината. Согласно официальной информации, Игорь Ахметов являлся основателем и бенефициаром компаний "Торговый центр "Белый лебедь"", "Укринком", "Деметра Компани", "Артвайнери" и "Артвин".

Ринат и Игорь Ахметовы. Фото: unian

"Игорь Леонидович был большим поклонником футбола и преданным болельщиком "Шахтера". Он много лет посещал домашние матчи в Донецке, всегда всем сердцем поддерживал команду, делил с ней горечь поражений и радовался ее победам. Игорь Ахметов очень тонко чувствовал и понимал игру, мудрыми советами и делами помогал строить современный "Шахтер", до последнего дня оставаясь частью нашей "горняцкой семьи", — сообщалось на сайте ФК "Шахтер".

Фото: unian

Игорь Ахметов умер 24 января 2021 года. Мужчине было всего 59 лет. Причины смерти неизвестны.

Как выглядит могила Игоря Ахметова

Его похоронили на одном из кладбищ Киевщины, в отдельном секторе, предназначенном для захоронений по мусульманским религиозным канонам, сообщали авторы сайта "Великий Київ" в 2021 году. Спустя более полугода после похорон ландшафтные дизайнеры тщательно обустроили место захоронения. Тогда сообщалось, что сотрудники кладбища тщательно ухаживают за участком: на могиле Игоря Ахметова ежедневно появлялись свежие цветы. Сама территория находится под охраной.

Памятник выполнен в аскетичном стиле, в соответствии с мусульманскими традициями — без фотографий и лишних скульптур. Рядом установлена прозрачная вакуумная стена из белых бальзамированных роз, а сама могила устлана красными цветами.

Напомним, что на днях умер первый премьер-министр Украины. "Телеграф" писал, что известно о Витольде Фокине.