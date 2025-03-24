Незвичайна стела із бальзамованих троянд: як виглядає могила єдиного брата Ахметова і що про нього відомо

Чоловіка не стало за рік до повномасштабного вторгнення Росії

Відомий український мільярдер Рінат Ахметов не лише батько двох синів. Сам олігарх мав старшого брата, про якого мало хто знає серед українців. Чоловік помер за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ігоря Ахметова не стало на 60-му році життя. "Телеграф" розповідає, що відомо про рідного брата бізнесмена, де його поховано і як виглядає його могила.

Ігор Ахметов — що про нього відомо

Про старшого брата Ахметова відомо небагато. Замолоду він працював шахтарем, але залишив цю професію після перенесеного туберкульозу. Надалі він був пов’язаний із бізнесом свого молодшого брата Ріната. Згідно з офіційною інформацією, Ігор Ахметов був засновником та бенефіціаром компаній "Торговий центр "Білий лебідь"", "Укрінком", "Деметра Компані", "Артвайнері" та "Артвін".

Рінат та Ігор Ахметови. Фото: unian

"Ігор Леонідович був великим шанувальником футболу та відданим уболівальником "Шахтаря". Він протягом багатьох років відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди всім серцем підтримував команду, ділив із нею гіркоту поразок і радів її перемогам. Ігор Ахметов дуже тонко відчував та розумів гру, мудрими порадами й справами допомагав будувати сучасний "Шахтар", до останнього дня лишаючись частиною нашої "гірницької родини", — повідомлялося на сайті ФК "Шахтар".

Фото: unian

Ігор Ахметов помер 24 січня 2021 року. Чоловікові було лише 59 років. Причини смерті невідомі.

Як виглядає могила Ігоря Ахметова

Його поховали на одному з цвинтарів Київщини, в окремому секторі, призначеному для поховань за мусульманськими релігійними канонами, повідомляли автори сайту "Великий Київ" у 2021 році. Понад пів року після похорону ландшафтні дизайнери ретельно облаштували місце поховання. Тоді повідомлялося, що співробітники цвинтаря ретельно доглядають ділянку: на могилі Ігоря Ахметова щодня з’являлися свіжі квіти. Сама територія перебуває під охороною.

Пам’ятник виконаний в аскетичному стилі, відповідно до мусульманських традицій — без фотографій та зайвих скульптур. Поруч встановлена прозора вакуумна стіна з білих бальзамованих троянд, а сама могила встелена червоними квітами.

Нагадаємо, що днями помер перший прем’єр-міністр України. "Телеграф" писав, що відомо про Вітольда Фокіна.