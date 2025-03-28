Пудра из Cheetos и известное "астановитесь": новая волна мемов о Трампе прокатилась по украинскому интернету

Социальные сети в Украине активно реагируют на риторику президента США Дональда Трампа

С начала нового президентского термина Дональда Трампа украинские пользователи соцсетей активно реагируют на его заявления и действия. 28 марта проходит 67-й день его каденции, и в украинском информполе все больше иронии и шуток, связанных с темой переговоров, международной политики и американской позиции.

Телеграф собрал подборку мемов, которые иллюстрируют, как украинцы интерпретируют поведение американского президента в нынешней ситуации.

Среди них пародия на российское объявление о наборе контрактников: на изображении Трамп в стилизованной военной форме и надписью "Победа близко".

Другой мем — фото Трампа с надписью "Coming soon: Astanavies!". Это отсылка к хорошо известной в украинском интернете фразе экс-президента Виктора Януковича — "Астанавитесь", которая давно стала объектом посторонии. Ее теперь в шутку адресуют и Трампу.

В еще одном популярном изображении, созданном с помощью искусственного интеллекта, вице-президент США Джей Ди Венс наносит на лицо Трампа оранжевую пудру со снеков Cheetos. Это шутка на тему образа Трампа, которую в интернете часто сравнивают с фирменным цветом этих снеков.

Также распространяется коллаж, где Трамп показывает средний палец с подписью: "Результаты первых 100 дней в должности". Согласно последним опросам CNN и Emerson College, уровень одобрения работы президента США на этом этапе остается противоречивым. В мемах это обыгрывается с характерной для украинцев иронией.

Особое внимание приобрел и скриншот из социальной сети "Х" (Twitter), где волонтер Игорь Лаченков спрашивает: "Что думаете об этих переговорах?" — и получает ответ: "Думаю, надо забросить на Русорез". Эту шутку интерпретируют как демонстрацию приоритетов: несмотря на любые переговоры, украинцы сохраняют фокус на поддержке ВСУ и практических действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о подборке мемов о белорусском президенте Александре Лукашенко, недавно начавшем свой седьмой срок в должности.