Пудра з Cheetos та відоме "астанавітєсь": нова хвиля мемів про Трампа прокотилася українським інтернетом

Соціальні мережі в Україні активно реагують на риторику президента США Дональда Трампа

З початку нового президентського терміну Дональда Трампа українські користувачі соцмереж активно реагують на його заяви й дії. На 28 березня минає 67-й день його каденції, і в українському інформполі дедалі більше іронії і жартів, пов’язаних із темою перемовин, міжнародної політики та американської позиції.

"Телеграф" зібрав підбірку мемів, які ілюструють, як українці інтерпретують поведінку американського президента в нинішній ситуації.

Серед них — пародія на російське оголошення про набір контрактників: на зображенні Трамп у стилізованій військовій формі та написом "Перемога близько".

Інший мем — фото Трампа з написом "Coming soon: Astanavies!". Це відсилка до добре відомої в українському інтернеті фрази експрезидента Віктора Януковича — "Астанавітєсь", яка давно стала об’єктом постіронії. Її тепер жартома адресують і Трампу.

У ще одному популярному зображенні, створеному за допомогою штучного інтелекту, віцепрезидент США Джей Ді Венс наносить на обличчя Трампа помаранчеву пудру зі снеками Cheetos. Це жарт на тему зовнішності Трампа, яку в інтернеті часто порівнюють із фірмовим кольором цих снеків.

Також поширюється колаж, де Трамп показує середній палець з підписом: "Результати перших 100 днів на посаді". Згідно з останніми опитуваннями CNN і Emerson College, рівень схвалення роботи президента США на цьому етапі лишається суперечливим. У мемах це обігрується з характерною для українців іронією.

Особливої уваги набув і скриншот з соціальної мережі "Х" (Twitter), де волонтер Ігор Лаченков запитує: "Що думаєте про перемовини ці?" — і отримує відповідь: "Думаю, треба закинути на Русоріз". Цей жарт інтерпретують як демонстрацію пріоритетів: попри будь-які переговори, українці зберігають фокус на підтримці ЗСУ і практичних діях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про підбірку мемів про білоруського президента Олександра Лукашенка, який нещодавно розпочав свій сьомий термін на посаді.