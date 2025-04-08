Невероятная история подпольщицы Леси Паевской, которая обустроила схрон УПА под носом у НКВД

Она была учительницей днем и подпольщицей ночью

Ровно 72 года назад коммунисты расстреляли известную подпольницу ОУН и УПА Лесю Паевскую. Даже под пыткой она никого не выдала и держалась достойно до конца.

Последнее слово в ее судьбе сказала телеграмма из Москвы с кратким приказом: "Паевскую расстрелять немедленно". Об этом напоминают на фейсбук-странице группы "История УПА".

Известно, что решение о смертной казни пришло шифрограммой из Москвы и было немедленно исполнено в Лукьяновской тюрьме. Леся Паевская попала в плен из-за измены. После ареста она не выдала ни одного из своих собратьев и не просила о помиловании. Казнили подпольщицу 8 апреля 1953 года.

От учительницы к подпольщице: путь Леси Паевской

История Леси Томич-Паевской началась 17 января 1908 года в гуцульской деревне Нижний Березов. Она родилась в семье священника Николая Томича. Девочка рано стала полусиротой – ее отец умер от туберкулеза.

После смерти отца Лесю воспитывали мама и дед, священник Николай Смалько. В 1926 году окончила Коломыйскую женскую семинарию Украинского Педагогического общества. Там, став активным пластуном, девушка развила организаторские способности.

Леся Томич-Паевская

Леся и Денис Паевские

Затем судьба забросила Лесю на Волынь, где собралась целая группа молодых учительниц из Галиции. Здесь она нашла не только работу, но и любовь – вышла замуж за Дениса Паевского, бывшего воина армии УНР, чьи родители погибли от рук большевиков.

Приход освободителей в 1939 году разбил семейное счастье. Их дом конфисковали, оставив только кухню для проживания, а остальное помещение занял начальник НКВД. Муж, спасаясь, переплыл Буг, но попал в немецкий концлагерь. Леся, к тому времени беременная, узнала о планах своей депортации и с маленьким сыном Юрой сбежала на Гуцульщину.

Леся Паевская с мужем и Денисом Паевским и сыном Юрием

Ее двойная жизнь – учительницы и подпольщицы – поражает мастерством конспирации. Под псевдо "Орыся" она выполняла задачи, требовавшие изрядной отваги: освобождала пленных, передавала тайные сообщения, меняла образы от аристократки до деревенской девушки. Знание нескольких иностранных языков помогало ей выходить из самых сложных ситуаций.

Самой дерзкой частью ее подпольной деятельности стали 1947-1950 годы, когда Леся работала учительницей и одновременно координировала работу подполья Буковины и Гуцульщины. Прямо в школе она оборудовала тайник для хранения документов и получения информации от подпольщиков.

В 1950 году, когда МГБ наткнулась на ее след, она не растерялась. Благодаря предупреждению от разведки ОУН Леся организовала фальшивые документы для матери и младшего сына, а сама с 14-летним Юрой перешла на нелегальное положение. Сын также стал подпольщиком под псевдонимом "Жук".

Последний год на свободе Леся Паевская посвятила пропаганде. Как референт Окружного провода ОУН она создавала статьи, листовки и даже художественные произведения, которые подписывала загадочным шифром М-35.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как погиб и где похоронен генерал УПА Роман Шухевич. В течение 7 лет он был главнокомандующим Украинской повстанческой армией и сумел объединить неравнодушных вокруг национальной идеи.