Святой Георгий Победоносец: где покоятся мощи великомученика и как он связан с Украиной

Сегодня христиане почитают память святого великомученика Георгия Победоносца

В этот день, 23 апреля, православные и греко-католики, по новому церковному календарю почитают память святого великомученика Георгия (Юрия) Победоносца. Согласно преданию, святой принял мученическую смерть за христианство и прославился своим подвигом, убив змея.

"Телеграф" расскажет, что известно про святого Георгия Победоносца, и как он связан с Украиной.

Георгий Победоносец — подвиги, мощи и слава в Киевской Руси

Согласно преданию, святой Георгий Победоносец жил в III веке в Каппадокии, был римским воином, прославился своей храбростью и глубокой верой. Он отказался поклоняться языческим богам и не стал отрекаться от христианства даже перед лицом смерти. За это он был поддан гонениям во времена императора Диоклетиана, а когда его взяли под стражу, то подвергся жестоким мучениям и был казнен.

Христианам по всему миру известно "Чудо Георгия о змие". В житии святого описано спасение им царевны от змия (дракона) уже после смерти. Якобы царевне явился Георгий на коне, который проткнул змия копьем. После этого чуда сама царевна, ее отец — царь Бейрута и его народ обернулись в христианство. А само "Чудо Георгия о змие" получило отражение в иконографии данного святого, став самым узнаваемым его изображением.

Согласно преданию, святой Георгий Победоносец был похоронен в городе Лод (в прошлом Лидда), в Израиле. А над его гробницей был возведен храм Святого Георгия, который принадлежит Иерусалимской православной церкви. Также известно, что часть мощей хранятся в храме-реликварии Сент-Шапель в Париже.

Казалось бы, что святого Георгия Победоносца, который жил в III веке может связывать с Украиной. Как оказалось, этого святого великомученика очень почитали в Киевской Руси.

Так, в 988 году великий князь Ярослав в крещении получил имя Георгия, на честь святого победоносца. А в 1030 г. как благодарность за победу, одержанную около Новгорода князь Ярослав построил храм святого Георгия.

В 1036 году после победы над печенегами князь основал в Киеве монастырь, посвященный памяти святого великомученика, и, кроме того, на своей печати он имел образ святого Георгия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о самых распространенных традициях, запретах и суевериях на поминальные дни. Что нужно знать перед тем, как идти на кладбище.