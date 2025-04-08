В Украину вернулась настоящая зима: в Ровенской области люди лепят снеговиков (видео)

Видео снежной скульптуры появилось в сети

Пока большинство украинцев ждали теплого весеннего солнца, погода решила напомнить, что апрель способен удивлять. На днях во многих регионах Украины значительно похолодало, не исключением стала Ровенская область.

Там выпало столько снега, что местные взялись лепить снеговиков прямо посреди весны. Одно из таких видео попало в местные телеграм-каналы.

Этого снеговика слепили в поселке Гоща. На кадрах виден плотный слой снега.

Напомним, по данным синоптиков, с 8 по 11 апреля средняя температура воздуха по всей стране будет составлять +4…+7 градусов, а ночью — 0…-4. Во многих регионах ожидается дождь и мокрый снег.

В субботу, 12 апреля, произойдут резкие перемены. Из-за облаков начнет смотреться солнце, а осадки будут уменьшаться. Не повезет с ними только южным регионам. Воздух этого дня, по прогнозу, в среднем по стране прогреется до +9…+11 градусов. Теплее всего будет в западных регионах.

Ранее "Телеграф" писал, когда украинцам ждать сильнейших заморозков. Суровое похолодание с "минусами" и значительными осадками задержится в Украине минимум на неделю. Кое-где столбик термометра продолжит опускаться.