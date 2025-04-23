Не несите эти цветы и венки на кладбище: вот почему этого не следует делать

Почтить память родных можно по-другому

Искусственные цветы на кладбище не следует приносить. Причиной этого является то, что оно вредит окружающей среде, предметы могут выделять вещества, опасные для здоровья человека.

Об этом сказала специалист по адаптации к изменению климата Анна Гузенко в комментарии "ITV media group". По ее словам, такие предметы не разлагаются.

"На праздники все хотят почтить память родных, но стоит помнить, что пластиковые цветы, например, это не о работе, а о вреде. Прежде всего, потому что такие цветы делаются из пластика, из пенопласта, синтетических веществ, которые не разлагаются. И хуже того, обычно некоторые вывозятся, собираются, но некоторые сгораются", — говорит она.

Анна Гузенко добавляет, чествовать память родных можно живыми цветами, взорвав их на могиле. Советует отказаться от венков из пластмассы вообще.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о четырех причинах отказаться от искусственных цветов на могилах. А также рассказывали о том, чем лучше заменить искусственные цветы, чтобы они не вредили экологии.