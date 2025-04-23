До 40 грн за кило. Какие магазины предлагают самые низкие ценники на морковь

Украинцы смогут сэкономить до 7 гривен, если купят морковь в этих магазинах

Морковь подорожала с начала текущего года. Сейчас ее цена в некоторых украинских супермаркетах достигает почти 45 гривен, но если поискать, то можно найти более выгодные предложения.

"Телеграф" проанализировал ценники в популярных продуктовых сетях Украины. Также мы узнали, где можно купить самую дешевую морковь.

Согласно данным Минфин, средняя цена на 1 килограмм моркови составляет 43,60 гривны, хотя еще месяцем ранее она не превышала 42,11 гривны.

В то же время в других магазинах есть более дешевая морковь. Например, Например "Екомаркет" предлагает купить килограмм за 37,80 гривны. В "АТБ" будет немножко выше цена — 37,89 гривны.

До 40 гривен овощ продается в "Metro" и "Auchan" — 39,90 гривны.

Тем временем в других магазинах такие ценники:

"Сільпо" продает морковь за 43,90 килограмма;

В "Varus" она стоит 44,90 гривны;

"Фора" также предлагает купить кило за 44,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно дешевле всего купить популярное мороженое — "Каштан", "Хрещатик" и "Стакан великан".