Российские корабли заметили в странном "хороводе" рядом с Украиной: это аномалия или сбой? (карта)

Аналогичные ситуации с "хороводами" можно уже было наблюдать ранее

В Азовском море радары зафиксировали нечто странное с российскими кораблями. Их необъяснимое поведение, вероятно, может быть связано с работой РЭБ, однако подтверждений этому пока нет.

Так, по данным сайта отслеживания судов VesselFinder, целый ряд танкеров и сухогрузов образовали "хоровод". Они кружат на одном месте, при этом некоторые корабли и вовсе якобы вынесло на сушу. Происходит все это в районе российского населенного пункта Глафровка, который находится неподалеку от порта Ейск. А один из кораблей, как показывает радар, вообще "заплыл" на окраины села Шабельское.

Всего в "хороводе" якобы участвуют 8 судов: Calliope (российский танкер), грузовой Dimond (под флагом Сьерра-Леоне), танкер Sanar-5 (под флагом РФ), грузовой Palaz (под флагом Сент-Китс и Невис), грузовой Jupiter (Острова Кука), грузовой Rusish-6 (Россия), грузовой Профессор Кацман (Россия) и грузовой Alpha Aquilion (Россия).

Стоит отметить, что аналогичные ситуации с "хороводами" можно уже было наблюдать, например, в Азовском море в начале этого года и возле Кипра в 2024. Тогда, к слову, руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко объяснял, что в реальности корабли не "водят хороводы". По его мнению, такая картина на радарах может образовываться в следствии расширения применения GPS-спуфинга (отправка сигналов помех, имитирующих сигнал NAVSTAR GPS).

Как рассказывал "Телеграф", из-за РЭБа в небе над Украиной чуть ли не каждый день фиксируют пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство. Не исключением стали и два пассажирских борта из Риги и Бангкока, якобы пролетевших над Львовщиной.